Van Waylon hebben geleerd dat we het niet moeten uitspreken als 'Don McLien', maar als 'Don McLeen'. Wat kan ons die uitspraak nou verrotten in de wetenschap dat Donnie (78) de laatste jaren z'n snaar liet stemmen door een of ander ravissant professioneel Instagram-figuur. De dame in kwestie heet Paris Dylan, die eigenlijk Paris Dunn heet. Paris maakte eerst wipjes met een of andere basketballer en kwam toen in het nieuws kwam omdat ze werd gecatfisht, raar verhaal. Vervolgens kroop Paris onder de lakens bij Don McLean, die natuurlijk helemaal hoteldebotel werd van het op die leeftijd nog krijgen van zo veel siliconentiet. Paris (nu 30) hoopte natuurlijk dat Don zo snel mogelijk de pijp uit zou gaan, want dankzij wereldhits als American Pie en Vincent heeft-ie een heleboel nulletjes op z'n bankrekening. Z'n meesterwerk American Pie (met die duim) is tegenwoordig een beetje een ramsjbak-racer, maar een klassieker is het natuurlijk wel. ENFIN, Don McLean heeft dus een nieuw album, en na de klik staat nog meer nieuwe muziek (Billie Eilish bijvoorbeeld), maar eerst een paar Instagram-kiekjes van z'n vriendinnetje.