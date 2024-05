Frans Timmermans in talkshows, dat is altijd even opletten. Ons Frenske gaat namelijk goed op nogal sterke verhalen waar na enige fachtcheckerij weinig van overblijft. Dat ging een keer vreselijk mis kort na de MH17-ramp en sindsdien weet Hilversum dat je met dat factchecken maar beter snel genoeg kunt beginnen. Zondagmorgen leidde het tot een pijnlijke vertoning.

Timmermans wist - blij als een kind - te vertellen dat DE GROTE BILL CLINTON zijn naam kende toen de twee ooit elkaars pad kruisten. Rick Nieman kent de plastieke charme van Amerika langer dan vandaag en moest binnen een minuut de kinderlijke droom van Timmermans voorzien van de vernietigende nuance dat het 'namen onthouden' waarschijnlijk een trucje is. (Bron: Geert Dales op X)