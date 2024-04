We hebben Mark Knopfler ooit omschreven als 'een penis, maar wel een ongelooflijk slappe' en als je eenmaal zo'n stelling in de markt zet moet je er ook niet meer voor weglopen. Dire Straits is soms echt wel lekker te pruimen en Mark Knopfler solo is natuurlijk ook wel te hakken, maar het zoveelste album voelt of je iedere dag wakker wordt uit een Groundhog Day-achtige koortsdroom. Je zit in het hok van de tandarts waar Annette de assistente je weer gaat vertellen dat je beter had moeten flossen. En dan zit je op de fiets naar huis en denk je: goh welk nummer zit er nou in mijn kop? Dat is dus die tandartsmuziek van Mark Knopfler, die heel gewoon is gebleven, want onlangs veilde hij nog 120 van zijn gitaren. En dan komt er wéér een nieuw album van Mark Knopfler uit en zit je wéér in het hok van de tandarts te luisteren naar dezelfde muziek. Mark Knopfler kookt iedere soloplaat namelijk volgens hetzelfde recept: een hitje, eentje lijkt op JJ Cale, eentje is heel langzaam en breekbaar, een paar met van die slome, open en plukkerige gitaarsolo's, dan eentje folky en dan nog eentje waarvan iedereen roept: WOW DIT HAD WEL DIRE STRAITS KUNNEN ZIJN. Mark Knopfler bedankt voor alles wat je voor ons doet, er is een nieuwe video van een oud nummer van Oasis (👀) en verder moet u vooral vorige week terugluisteren.

UPDATE - O ja van sales moeten we zeggen dat Mark Knopfler HIERRRR te koop is