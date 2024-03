Homo's de redding is nabij! "Zr.Ms. Tromp wordt vanaf vandaag ingezet om raketten en drones van Houthi’s op de Rode Zee te bestrijden. Het luchtverdedigings- en commandofregat neemt deel aan de Amerikaans geleide operatie Prosperity Guardian. (...) De inzet van het schip duurt ongeveer 25 dagen en is in een hoog geweldsspectrum. De eenheid is getraind om met de risico’s om te gaan. Het schip is uitgerust met verdedigingsmiddelen tegen de diverse dreigingen."

Nou, als dat maar goed gaat. Want het eerste Duitse fregat ter plaatse schoot na drie dagen al twee SM-2 (wiki) raketten op een Amerikaanse MQ-9 Reaper drone, maar beiden misten dit foutieve doel wegens "technische redenen".

Kortom, het valt te hopen dat ONZE Zr.Ms. Tromp - wat een veel mooier fregat is dan die afzichtelijke Duitse Hessen - een iets eleganter entree maakt. ONZE actieve SM-2-luchtverdediging onderstaand! Live tracken doet u hier, al ligt-ie al sinds gisteren bij de uitgang van Suez, en Jemen is nog een eindje.

Waarschijnlijk om de tijd te nemen voor die nieuwe fotosessie - beeld na de breek!