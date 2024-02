De Houthi's, bekend van slavernij herintroduceren, homo's publiek executeren, een olievlek van 29 kilometer, bezongen worden in Nederlandse stationshallen, in de Tweede Kamer [door Thierry natuurlijk, _in godsnaam wie anders_] en door BNNVARA.

Maar toch bovenal bekend van de meest stuitende cultural appropriation ooit, namelijk het toe-eigenen van einmal Duitslands nationale groet. En nu deze diefstal ook nog eens kracht bijgezet werd door twee drones, zijn de Duitsers er dus echt even iets van gaan zeggen.

De Kriegsmarine Bundesmarine Deutsche Marine kreeg dus al vijf dagen na Bundestag-goedkeuring van de inzet van modernste fregat Hessen (wiki) meteen twee drones te verduren, meldt overheidsaccount Bundeswehr im Einsatz. Beide doelwitten werden uitgeschakeld, het is nog niet bekend met welk wapenplatform dat gebeurde.

Significant is het zeker, want het is de eerste keer dat een Duits oorlogsschip direct bij de oorlog tegen de Houthi's betrokken is. Meer beeld na de breek.