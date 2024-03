Civitas Christiana onder vuur. De VVD maakt zich druk over Hugo Bos en z'n roodgesjerpte boys bekend van onder meer SuitSupply, kinderboekenweekdichters kapotbedreigen, foetuspost voor Kamerleden en krabben tegen Lentekriebels. Bente Becker en Daan de Kort willen dat het kabinet nu in navolging van Parijs kijkt naar de mogelijkheden van een VERBOD op de Veenendaalse katholieke fundamentalisten. Interessant voorstel in tijden dat er zoveel belang wordt gehecht aan grondwettelijkheid en rechtstatelijkheid. Iedereen verkeerde in de veronderstelling dat plannen om religieuze engnekken te verbieden juist in de ijskast moesten. Enfin, leuk gespreksonderwerp voor maandag en dinsdag op De Zwaluwenberg.