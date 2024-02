Dit schiet op. De informatieronde van Kim Putters gaat een nieuwe fase in. Na een week van gesprekken met allerlei experts (en een vrijdags briefje) staat voor nu een gesprek met G. Wilders op het programma. Dat is een expert op het gebied van steun aan Oekraïne, het verdedigen van de rechtsstaat en hoffelijke omgang met andere politieke partijen en de pers. Vervolgens ziet Kim Putters C. van der Plas, kenner van de vaderlandse begroting en social media goeroe. Daarna is het de beurt aan F. Timmermans, die alles weet over aansprekende campagnes, jezelf wegcijferen voor een ander en volslagen leipo's in je partij een keer hun mond laten houden. Even later praat Putters met P. Omtzigt, die hem gaat uitleggen hoe je in korte tijd een politieke partij opzet die op een heldere en transparante manier communiceert over gemaakte keuzes. R. Jetten heeft verstand van vliegreizen naar Argentinië en topfuncties in de Singaporese universiteitswereld. Als laatste is het de beurt aan ene D. Yesilgöz, die kan voor zover bekend helemaal niks. We houden u op de hoogte.

WILDERS: Hoopt dat andere partijen ook in beweging komen