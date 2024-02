De schrik zat er flink in gisteren eind van de middag toen House Intelligence Chairman Mike Turner ineens sprak van "a serious national security threat" wegens een "destabilizing foreign military capability", zonder verder uit te wijden. Dat kwam als verrassing voor National Security Advisor Jake Sullivan die desgevraagd reageerde met: "I am a bit surprised that Congressman Turner came out publicly today in advance of a meeting on the books for ... tomorrow." Zelfs Politico schrijft dat Turner mogelijk voor zijn beurt sprak om het belang van het goedkeuren van een nieuw steunpakket van $60 miljard aan Oekraïne te benadrukken.

Maar de betreffende 'dreiging' is dus de Russische ontwikkeling van anti-satelliet space nukes. De New York Times beschrijft het als:

"Russian advances on a new, space-based nuclear weapon designed to threaten America’s extensive satellite network, according to current and former officials briefed on the matter.

Such a satellite-killing weapon, if deployed, could destroy civilian communications, surveillance from space and military command-and control operations by the United States and its allies. At the moment, the United States does not have the ability to counter such a weapon and defend its satellites, a former official said.

(...) The intelligence was developed in recent days, and while it is important, officials said it was not a break-the-glass kind of warning of any imminent threat."

Kijk, we zijn hier dan misschien virosofen, islamologen en econometristen, maar geen nucleaire raketwetenschappers. Twee vraagjes aan de volwassenen in de zaal dus, waar we in de nieuwsberichten geen antwoord op vinden.