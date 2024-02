Iedereen van harte gefeliciteerd met deze felgeërecteerde MIJLPAAL op de beurs. Kunnen we wel crisis op crisis op crisis hebben, overal storingen op het elektriciteitsnet en zelfs in de 100 procent zekerheidjes als de watervoorziening plusdaarbij nog eens een keer het halve land dat zwaar in de put zit door zooiets verschrikkelijks als democratie en uiteraard de nationale ramp: de heer Bosma als kamervoorzitter. Maar ondertussen... draait de (beurs)economie als een tiereliertiet! Hoe dat komt weet natuurlijk niemand, want succes heeft vele vaders, maar IETS in februari 2009 heeft er voor gezorgd dat we een stijgende lijn hebben. MAAR WAT DAN? Speculeren mag in de comments. Succes. (Wij gokken: Willemsorde voor Marco Kroon)