De Bijzondere Mensen In Bijzondere Woningen Redactie van het AD heeft weer toegeslagen. Na tiny houses, nog meer tiny houses, heel veel tiny houses, superveel tiny houses en een microwoning, is er nu Simone. Simone die woont niet in een tiny house, Simone die woont niet in een microwoning, Simone (28) woont bewust in een tunneltentje in het bos. "Ik heb heel bewust de keuze gemaakt om mijn leven anders te gaan inrichten. Steeds een stapje verder weg van de hectische prestatiemaatschappij, waarin de mens constant onder druk staat van moeten, moeten, moeten. En steeds een stapje dichter bij de natuur, waar ik zo graag mijn ritme door wil laten bepalen." Nou gefeliciteerd Simone. En heb je er nog wat bij te drinken? "Thee? Deze heb ik zelf gemaakt van dennen- en sparrennaalden. Het is met honing." Potverdikkie waarom hebben al die domme sukkels nog een huis en muren en riool. "De geluksmomenten zitten voor haar in de kleinste dingen. Zoals laatst, toen ze tijdens een late avondwandeling een toevallige ontmoeting had met een man met een infraroodkijker." Wij verzinnen dit niet. En, heeft Simone nog wensen voor de toekomst? "Eh... rondtrekken met een pony. Dat lijkt me echt geweldig. Dat je samen op pad bent. Ooit las ik zo'n ouderwets meisjesboek daarover. Het heeft natuurlijk mega veel voeten in aarde, maar dat zou wel heel romantisch zijn." Koekoek!