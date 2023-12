Dit is nog eens een winnende goal in de laatste minuut. De grootste voetbalclubs ter wereld (Real Madrid, Barcelona, Juventus, enz.) wilden een eigen Super League oprichten, buiten omkoopclubje UEFA om, zodat ze het grote geld lekker naar elkaar kunnen toeschuiven i.p.v. in de zakken van UEFA-bestuurders. Ook is de Champions League tot de kwartfinale geen zak aan (Real Madrid wint toch) en wordt het gat tussen rijke en iets minder rijke clubs (die van ons) alleen maar groter. Enfin, die Super League ging niet door, UEFA dreigde eventuele/toekomstige deelnemers helemaal de moeder te straffen, iedereen wantrouwend alsook over de zeik, en het voetbal had daarmee wel of niet verloren, want eigenlijk geen idee wat erger is: steekpenningenboevenclub UEFA waar de paarsgebroekte voetbalhatende kneuzen van onze KNVB stekeblind en botergeil de polonaise achteraan lopen, of zo'n maf eliteverzinsel van de superrijke clubs.

Welnu, het Europees Hof in Luxemburg heeft zojuist bepaald dat de UEFA geen monopolie heeft op het organiseren van internationale voetbalcompetities, waardoor de Super League er toch kan komen. De opzet van de Super League zou nu een soort systeem van divisies moeten worden. De uitspraak is bindend en definitief en is volgens deskundigen een knaller van een uitspraak. Het kan het gewicht krijgen van het Bosman-arrest, niet alleen voor het (internationale) voetbal, maar ook voor de Europese topsport in het algemeen, waarin grote sportbonden hun machtspositie misbruiken door andere initiatieven te blokkeren. Enfin, schijt dat we met De Graafschap verloren hebben van die kutamateurs, wij gaan binnenkort in de Super League tegen Manchester United!

UPDATE - Statement UEFA hiero