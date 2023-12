Wat voor interessant Premium artikel wij nu toch weer in het AD lezen, dat is gewoon geweldig. Freelancer Isabelle heeft een ReLEx SMILE-behandeling bij oogkliniek FYEO gehad en beschrijft haar ervaringen. Het fijne aan de ReLEx SMILE-behandeling bij oogkliniek FYEO, die door oogkliniek FYEO aan Isabelle werd geadviseerd, is dat je twee dagen na de ingreep alweer kunt werken. Bovendien word je door de mensen van oogkliniek FYEO ontzettend goed bijgestaan tijdens de ReLEx SMILE-behandeling bij oogkliniek FYEO. Een van de assistenten van oogkliniek FYEO hield tijdens de ReLEx SMILE-behandeling bij oogkliniek FYEO zelfs haar hand vast. Na de ReLEx SMILE-behandeling bij oogkliniek FYEO zag Isabelle opeens een stuk meer dan ervoor. Ze noemt haar ervaring met de ReLEx SMILE-behandeling bij oogkliniek FYEO dan ook een bevrijding. In het kader bij het artikel legt Barbara Leyssens van ooglkliniek FYEO uit dat de ReLEx SMILE-behandeling bij oogkliniek FYEO weinig complicaties kent. En het mooiste is dat nergens in het Premium AD-artikel over de ReLEx SMILE-behandeling bij oogkliniek FYEO staat dat oogkliniek FYEO voor dit artikel heeft betaald. Dit artikel over de ReLEx SMILE-behandeling bij oogkliniek FYEO is dus gewoon een journalistieke productie van oogkliniek FYEO het Algemeen Dagblad.