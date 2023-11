Slim is ie niet. Gewoon zeggen dat je daar geen actieve herinnering aan hebt. En mocht het inderdaad gezegd zijn, gewoon instemmen en zeggen dat dit nog steeds je mening is en verwijzen naar het programma van de pvv. Waarom dan zitting nemen ? Om dezelfde reden waarom partijen die tegen de EU zijn toch in het EU parlement zitten. En ik zou er even op wijzen dat vragen over de EK gesteld moeten worden aansluitend aan de PS verkiezingen. We dealen nu met de TK. Leef het verschil domme hoernalist. Volgende vraag.