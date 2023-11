Terug in 2021 reed Caroline van der Plas met een trekker het Binnenhof op en dat herhaalt ze nu geheel spontaan middels een embargo-persbericht gisteravond "De 7 kamerleden van BBB zullen per trekker om 08:30 uur entree maken bij de personeelsingang van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg." Dat betekent dus Mona Keijzer in een trekker en dat ziet er zo uit. Later deze ochtend alle fractievoorzitters met Vera Bergkamp om de tafel om een verkenner uit te kiezen vooralsnog niet zijnde Kees van der Staaij. Die wordt vervolgens rond lunchtijd aan het volk getoond door Bergkamp. Alles te volgen op dit kanaal.

Trekkerwatch - BBB zit op Amerikaanse DUITSE trekkers merk CLAAS, vanwege de groene BBB-kleur. New Holland-trekkers was mooier geweest, maar die zijn blauw.

Update - Die verkenner gaat de komende tijd met alle partijen praten over hun voorkeuren om vervolgens met een voorstel te komen. Uiterlijk een week na het aantreden van de nieuwe Kamer (dat is op woensdag 6 december) volgt dan een debat waarna de onderhandelingen kunnen beginnen. Baudet ziet alvast een helft plus 1 combinatie van PVV, VVD, SGP, JA21, BBB en FvD voor zich.

Update - Dilan Yesilgöz (VVD) zegt dat haar partij NIET in een kabinet zal stappen in verband met het zetelverlies (-10). Wel zal de VVD een 'kabinet van winnaars' steunen als een soort gedoogpartner. Oók als Geert Wilders premier wordt.

Update - LOL-quote Rob Jetten (-15 zetels): "D66 zal onder geen enkel beding meewerken aan een coalitie met de PVV."

Update - Het hele spul is binnen. Deuren dicht nu, rond de lunch witte rook voor de verkenner.

Update - Wat zou de VVD-kiezer er eigenlijk van vinden? Dat onderzocht EenVandaag toevallig gisteren: 84 procent van de VVD kiezers (en van NSC 87 procent) vindt het prima als Yesilgöz in een coalitie stapt met de PVV.

Update - PVV-senator Gom van Strien (met een hoofd dat je verwacht bij iemand die zo heet) verkenner. Hij moet uiterlijk dinsdag 5 december zijn verslag af hebben. Donderdag 7 december debat over de verkiezingsuitslag en verslag van Van Strien.

Update - Alleen Stephan van Baarle (DENK) heeft bezwaar tegen Van Strien gemaakt.

Update - Gom van Strien in 2015: De Eerste Kamer is een nep-parlement.

Update - Terug naar de move van de VVD. Geert is teleurgesteld.

Update - Caroline en Pieter pissig en verrast.

Update - Een kilometer verderop is het Ministerraad. Sigrid Kaag bij aankomst op het Binnenhof over Wilders: "Hij kan zich voordoen als Moeder Theresa, maar heeft dan nog een heel lange weg te gaan." Mocht de PVV'er de nieuwe minister-president worden 'dan is hij niet mijn premier'.

Update - Dan nog een stukje niet ongeestige duiding van Timmerfrans: "Ik snap al heel lang niks van wat mevrouw Yeşilgöz doet, dus ik doe ook geen poging om het deze keer te begrijpen."

Update - Gom van Strien zal om 16:30 uur de natie toespreken. Stay tuned.

Update - Gom is geen veel voorkomende voornaam, het gerenommeerde Meertens Instituut beschikt nauwelijks over informatie. De senator zit verder sinds oktober dit jaar op Twitter.

Update - Mysterie opgelost. Zijn volledige naam is Gommarus Adrianus van Strien. Mogelijk genoemd naar Gummarus van Lier, de beschermheilige van allen die met een breuk te kampen hebben.

Update - We schakelen naar Den Haag voor de persconferentie van Van Strien.

