A) Eerste Martin Bosma Fanclub Dag unaniem belachelijk groot succes

B) Klimaatontkenners, onder anderen

C) Vertegenwoordigers Mengvoeders United BV dagje uit in Den Haag

D) Allemaal mensen van mbo in een pak

E) Gezwel in onze democratie

F) Anders, namelijk...

ANTWOORD NA DE BREEK