Ik denk even wat verder terug: De kentering kwam m.i. al bij Fortuyn en van Gogh. De teneur van "ze hadden het aan zichzelf te danken". Het constante hameren op de "zegeningen" van de multiculturele samenleving. Nul kritiek op de islam. Debilisering van het journaal want anders snappen demense het niet meer, in plaats van ze gewoon serieus te nemen. Toen wed het klimaat populair en as helemaal het hek van de dam. Onder het mom van DE wetenschap. En even voor de duidelijkheid; consensus hoeft niet per se de absolute waarheid te zijn.

Daarnaast iedereen die gewoon discussie of debat wilde of op de een een of andere manier een kritische noot liet horen systematisch wegzetten als tokkie, wappie, racist en wat dies meer zij.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gigantische graaien van "onze TV-coryfeeën".