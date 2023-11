"Oud-diplomaat" is huidig bestuurslid van Van Agts The Rights Forum

Weekend & Weinig Ontwikkelingen op de grond, dus dit wordt vooral even een beeld- en contemplatietopic. Bovenstaand voert na de Volkskrant nu ook de NPO Berber van der Woude op als "oud-diplomaat" en dat is ze ook, maar ze is vooral HUIDIG BESTUURSLID van Dries van Agts hyperactivistische en partijdige The Rights Forum - maar dat lees je dan weer nergens. Rond diezelfde tijd kopte de NOS van diezelfde NPO overigens: "Trauma van 7 oktober belemmert Israëliërs oog te hebben voor Palestijnse slachtoffers". Een gotspe eigenlijk zelfs in de kop al. Spreken van het "trauma van 7 oktober" en niet het trauma sinds 7 oktober, alsof er niet nog steeds 200+ gijzelaars vastzitten in Hamas-tunnels.

En dat is precies in lijn met deze prachtige column: "Verbazend hoe snel het in de wereld 8 oktober werd. Was Israël nog bezig te onderzoeken wie de doden waren, nog aan het verwerken dat het land blijkbaar fragieler was dan gedacht, in de steek gelaten door de eigen politiek en defensie, en aan het rouwen – al gauw ging de wereld verder. En zo moest, nog verbazingwekkender, Israël ook maar eens opschieten."

Na breek de in de kop beloofde beelden en nog veel meer.



Update 10:12 - "The IDF denies it demanded that Gaza City's Shifa Hospital evacuate within an hour, saying it was responding to requests by the medical center's director who asked for a safe route out for those who wish to leave."

Update 10:17 - Belangrijk Jake Tapper-fragment (alweer) over opkomend antisemitisme op links én rechts.

Update 10:20 - Lol wow Arjen Lubach zojuist: "Zijn jullie ook zo benieuwd hoe alle radicaal-linkse Hamas-sympathisanten en Osama-brief-pluggende gen z-ers hun bestaan als activistische, communistische feministen gaan combineren met het leven in het grote Europese theocratische kalifaat?"

Update 10:37 - Het lezen waard, deze Nausica Marbe: "Overheid offert Joden op voor valse vrede".

Beelden vanaf 1:30 wel echt een novum hoor: IDF troepen neergeschoten

Oh NOS.

Hamas claimt dat deze gijzelaar door Israëlische luchtaanvallen stierf

Olmert: "Geef Gaza na oorlog aan VS/EU, daarna Palestijnse Autoriteit"

Mooie column van Marbe