Dikke feest in de warmtepompenbranche vandaag, want het is weer een recordjaar voor de elektrische cv-vervangers. Dit jaar komen er liefst 167.000 nieuwe warmtepompen bij op ons toch al overvolle elektriciteitsnet, een groei van 52 procent ten opzichte van een jaar eerder, en daar zijn ze verdomde trots op. Blijkt dat als u (bijna) iedereen vanaf 2026 verbiedt om voor een cv-ketel te kiezen, steeds meer mensen voor het afgedwongen alternatief gaan. Wie had dat verwacht? De strijd met de cv-ketels lijkt ons makkelijk als u weet dat deze concurrent binnenkort zijn laatste waakvlam uitblaast, maar toch stond de sector elkaar vandaag de hele dag schouderklopjes te geven in het Louwman Museum alsof ze zojuist de slag om Stalingrad wonnen. Het gedweep met de verkoopcijfers verbloemt het feit dat veel problemen nog niet zijn opgelost. Zo zijn warmtepompen nog steeds dure en lawaaiige monsters die bijdragen aan de overbelasting van het stroomnet en waarvan de installatie vaak resulteert in de sloop van gasinfrastructuur die we mogelijk hard nodig gaan hebben voor groen gas of waterstof. Want hoewel het klimaatbeleid zich richt op een volledige overstap op elektriciteit, is de kans groot dat we uiteindelijk bij een combinatie van alternatieven uitkomen om ook op donkere en windstille dagen het huis warm te houden. Maar ja, waarom zou u zich daar als warmtepompsector druk om maken als het huidige beleid ervoor zorgt dat u de komende jaren gegarandeerd miljoenen opdrachten binnensleept? Iedereen moet tenslotte aan de warmtepomp, dus die klandizie meldt zich vanzelf dankzij Hugo en zijn vrienden.