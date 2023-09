Geen gezicht. Die knoerten van Panieksonisch R32 warmtepompen (diverse prijzen) in de piepkleine voortuinen van de gerenoveerde arbeidershuisjes (zeg maar de Timmermans-achterban) in Het Rode Dorp, Westervoort (lol). Maar wacht maar tot u ze hoort warmtepompen. Zet daarvoor uw geluid op VOL & klik HIERRR, om te luisteren naar de groene droom nachtmerrie van Rob Jetten en Gerrit Hiemstra. Nu denkt u net als in Westervoort, zet die krengen lekker achter of naast een schuurtje, maar dat gaat zomaar niet. We nemen u mee naar Manderveen & bouwbesluit 2021. Op de erfgrens mag de maximale geluidsnorm van 40 decibel niet worden overschreden. Wij wensen u veel wijsheid in november.