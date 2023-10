Het elektriciteitsnet is vol alsook overvol. Dat zeggen we al een tijdje, maar waar we eerst al moesten melden dat verschillende provincies aan hun limiet zaten, kunnen we na een paar jaar noeste arbeid van energieminister Jetten nu melden dat inmiddels in vrijwel het hele land de stoppen er bijna uitknallen. "De netbeheerders maken vandaag bekend dat de vraag naar ruimte op het elektriciteitsnet explosief is gegroeid en het net in vrijwel heel Nederland zo goed als vol zit." Dat betekent niet alleen dat extra aansluitingen voor bijvoorbeeld Hugo's 900.000 nieuwe woningen op een wachtlijst belanden, maar ook dat we het risico lopen dat binnenkort het licht uitgaat. "Zonder ingrijpen wordt het stroomnet in Utrecht, Gelderland en Flevoland vanaf 2026 op piekmomenten te zwaar belast." Dat is natuurlijk een uitstekende manier om te verhinderen dat er ongewenst vlaggen op de Domtoren worden geprojecteerd, maar om te voorkomen dat we een paar provincies met enkele regelmaat terug naar de Middeleeuwen dirigeren gooit het kabinet er alsnog een zak geld tegenaan. Daarnaast staat het ontlasten van het stroomnet op piekmomenten (voornamelijk tussen 16:00 en 20:00 uur) hoog op de agenda en dat betekent dat u zich wel even moet aanpassen. "Bij huishoudens worden slimme, aanstuurbare warmtepompen en laadpalen in de toekomst de norm. Daarmee wordt het stroomnet op piekmomenten minder belast en blijft er voldoende ruimte voor de verduurzaming van huizen." Aanstuurbaar wordt de norm! Dat ze dus elders even uw warmtepomp een standje lager zetten of het laden van uw auto pauzeren als dat nodig is. Kom op mensen, allemaal even een klein stukje autonomie inleveren om de energietransitie te redden. Doe het voor het klimaat.