Neerslagtekort.....

Dit gaat het natste jaar ooit worden. Het heeft gvd op juni na vanaf november 2022 alleen maar geregend. Dag in dag uit. Een natte winter, een nat voorjaar op juni na een natte zomer, een natte herfst en we duiken weer een natte winter in.

Zo half juni waren er weer van die halfzachte voorspellers die beweerden dat het heel erg droog zou worden en heel erg heet. Maanden lang. We krijgen een vreselijk watertekort in Nederland. Daarom wordt water duurder en moeten waterschappen hun tarieven omhoog gooien want door de droogte verzilt de bodem en verzakken de dijken.

Nu hebben diezelfde voorspellers (die daar van staatswege een ruime boterham mee verdienen) het er over dat Nederland heel natte winters gaat krijgen en heel droge zomers. want klimaatverandering. En daarom moeten de tarieven van de waterschappen omhoog en wordt het water duurder. Want dat vergt veel meer waterbeheer.

Echt, in september een neuzel onder zijn steen uit want watertekort. Die zien we terug bij de eerste warme dag eind mei. Ja watertekort.