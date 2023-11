@ratelaar | 14-11-23 | 13:44|

Exact. Indien "we" per se van de fossiele brandstoffen af willen, is de enige valide optie voor een stabiel base-load grid, kernenergie. Wind/zon gaan dat nooit of te nimmer in de lucht kunnen houden. En ook die twee opties zijn bepaald niet vrij van zeer giftig en gevaarlijk afval. En in tegenstelling tot radioactief afval dat met de tijd steeds minder gevaarlijk wordt, blijven zaken als kwik en cadmium eeuwig giftig en gevaarlijk.

Voor het afval zijn al legio goede oplossingen. Deep geological storage is er één. Een andere oplossing is bepaalde reactorsoorten met elkaar te laten samen werken. Bv, de Canadese CANDU kan zonder problemen op het afval van een PWR (een reactor zoals die in Borssele) lopen. Het overblijvende afval is daarna echt nog maar heel weinig. Ook kun je denken aan een Fast Breeder Reactor (googelt u eens op EBR-II) die op het afval van andere reactoren kan lopen. En die heeft nog een leuke extra aas in de mouw; hij mààkt extra brandstof (het zogenaamde "breeden") van dat afval waar dan de conventionele reactoren weer op kunnen lopen. Ook bij deze reactorsoort blijft er daarna nog maar heel weinig afval over, dat ook nog eens stukken minder lang gevaarlijk blijft (denkt u aan honderden i.p.v. vele duizenden jaren).

Qua veiligheid wat betreft oorlog/ terrorisme zijn er ook enorme stappen gemaakt. Zeker de huidige Generatie 3+ reactoren zijn niet voor een kleintje vervaard wat dat betreft. Die kunnen zich volledig zelf bedruipen in geval van nood.

De tijd van oplevering is zeker een aandachtspunt. Echter moet u zich ook realiseren dat e.e.a. door de vele milieuclubs veroorzaakt wordt door opzettelijk veel en lange procedures aan te spannen waardoor de kosten en tijd belachelijk hoog oplopen. Zij willen immers deze oplossing helemaal niet. Het zou hen alle wind uit de zeilen nemen waardoor ze irrelevant worden, met als gevolg dat de geldstromen opdrogen.

Kernenergie is zeker niet perfect, maar het is wel de beste oplossing die we nu hebben. Kernfusie is leuk, maar helaas nog vele decennia verwijderd van een bruikbare toepassing. Daar kunnen we simpelweg niet op gaan zitten wachten. Indien we van de milieuclubs kernenergie niet mogen gebruiken, dan zal de klimaatwaanzin dit continent terug de Middeleeuwen in trappen want op wind/on kunnen we geen moderne maatschappij aan de praat houden.