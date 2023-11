Hmmm, zullen we het artikeltje even doornemen?

1. Zoals bekend: TdG woont in Woudsend, de auto is in Nagele, zo'n 46 kilometer verderop, in de fik gestoken.

2. TdG gaat, 14 dagen nadat hij door de politie op de hoogte gesteld is, de publiciteit zoeken.

3. Zoals TdG zelf zegt, het is een ouwe barrel.

4. De kar staat nogal in de struiken.

Mijn analyse: hij was het ding zat, ergens in de zomer daar geparkeerd en 'vergeten'. De baldadige dorpsjeugd heeft het verder afgemaakt. Conclusie: een fikkie in een glas benzine waarbij hooguit de verzekering nog moet lijden. Als er al een verzekering was afgesloten.

Mijn diepste onderbuikgevoelens: de Friese aandacht moet even weg van dat andere incident: www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1233020...