Minder migranten tenzij ze heel belangrijk werk doen voor onze bedrijven of Nederland aan een extra Olympische medaille helpen! Betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen! Nooit meer files en gratis en schoon openbaar vervoer dat altijd op tijd rijdt! Een einde aan klimaatverandering zonder investeringen! Paspoorten afpakken van IS-jihadisten en Gordon! Hogere toeslagen, lagere accijnzen en minder belasting! Patat en friet! Hoeren neuken, nooit meer werken! XR verbieden en meer vrijheid van meningsuiting! U ziet: veel beloven in een verkiezingscampagne is makkelijk, het vervolgens waarmaken is een tweede. Die waarschuwing geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) u vlak voor de verkiezingen nog even mee. Zij concludeerden dat in de verkiezingsprogramma's veel echte keuzes uitblijven, niet altijd duidelijk is waar de prioriteiten liggen en veel idealistische beloftes staan die niet functioneren in de weerbarstige realiteit. "In de verkiezingsprogramma’s staan veel concrete beleidsmaatregelen, maar er is niet altijd voldoende aandacht voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van die maatregelen. Politieke partijen gaan uit van een hoge mate van maakbaarheid. Veel verkiezingsprogramma’s roepen een beeld op dat de overheid daadwerkelijk ‘grip’ kan krijgen op de omvang van migratie, maar de ervaringen van de afgelopen jaren bewijzen eerder het tegendeel." Het is een belangrijke waarschuwing in een land vol gratis bier, goedgelovige mensen en kritiekloze stemwijzers. Wellicht is het tijd om alle verkiezingsprogramma's van een verplichte waarschuwing te voorzien. 'Deze standpunten maken meer kapot dan u lief is', 'Let op, geld toezeggen kost geld' of 'Dit programma kan resulteren in ongewenste bijwerkingen. Lees voor uw stem de bijsluiter'. Een gewaarschuwd kiezer telt tenslotte voor twee.