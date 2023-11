"I do not want to live in a country with Hamas supporters, I want them deported, simple. (...) If there are people in the UK who are offended by posters of missing Jewish children, they must leave."

'Hamas supporters'. Er zou eerst juridisch gespecificeerd moeten worden wanneer zo'n etiket op zou gaan. De gewone man weet natuurlijk dondersgoed dat letterlijk iedereen op elke anti-Israëlische demonstratie tot op een zekere hoogte een Hamas supporter is, maar hoe toon je zoiets rechtsgeldig aan, zeker als het zich niet uit in expliciete financiële of logistieke steun aan Hamas?

Deportatie van 'Hamas supporters' is de enige manier om Europa's sociale cohesie en algehele houdbaarheid echt te herstellen. Maar zelfs als je het aangetoond krijgt én de verdachten een dubbele nationaliteit hebben, is hun deportatie op dit moment alsnog wettelijk nagenoeg onmogelijk.

Echter. Wat zijn wetten? Wetten zijn gestolde cultuur, niets meer. En de cultuur bevindt zich op dit moment in een fluïde vorm, niet in solide vorm. Die fluïditeit zie je per definitie nooit terug in wetgeving, omdat wetgeving altijd een stolsel is. Wat staat hier in allemaal veel te moeilijke bewoordingen? Dat ook wetten kunnen veranderen als een 'civilizational moment' daar om vraagt. En dat wat vandaag juridisch onmogelijk lijkt, morgen juridisch mogelijk kan zijn.

Heel af en toe lijkt een glimp van de politieke wil hiertoe zelfs al door te schemeren. De donkerwitte Britse Minister van Binnenlandse zaken Suella Braverman schreef op 15 oktober al: "To all those who saw fit to promote genocide, glorify terrorism and mock the murder of Jewish people, including women and babies - the police are coming for you." Een dag later: "Those who promote hate on Britain’s streets should realise that our tolerance has limits." Dat is taal die vooraf kan gaan aan iets dat op dit moment juridisch nog maar heel beperkt mogelijk is.

Grappig altijd trouwens hè, hoe die islamitische menigten in Europa altijd eensgezind de mond vol hebben van "dekolonisatie". Lieverds, jullie zijn de kolonisten.

"Maar u laat over zich lopen. (...) Godverdomme in mijn stad (...)"

En nee dit is niet off-topic want het is hetzelfde probleem