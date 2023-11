Frenske tegen Revu: ‘Kijk, we hebben allemaal onze emoties. Ons, zoals de Duitsers dat zeggen, ‘innerlijk varken’ moet er af en toe uit. Maar het moet er ook op tijd weer ín.

Ik moest denken aan die oneliner van de filosoof Ludwig Feuerbach: Der Mensch ist, was er isst. De mens is wat hij eet. Theodor Holman schreef eens - toen Frenske nog mager was - een column waarin ook hij Feuerbach citeerde.

“De dikke Duitser is aan het verdwijnen; ik zie hem althans niet. Daarvoor in de plaats is de dikke Engelse, Nederlandse of Italiaanse gekomen. Europa lijdt aan obesitas en wenst daar niets aan te doen. Misschien is Europa wel een obesitasproject. Europeanen lopen ook slecht. Het ministerie van Silly Walks lijkt hier een dependance te hebben. Men schommelt, looprekt, rolt of doet de Echternachshuffle, maar gewoon stapjes zetten is uitzonderlijk.”

Ik heb de afgelopen weken naar alle optredens van Timmermans gekeken (het zijn gouden tijden voor Frenske-watchers) en goed op zijn postuur gelet. Door zijn vorstelijke embonpoint - tot voor kort gesponsord door een samenwerkingsverband tussen de EU en Michelin - kan de beste man niet meer rechtop staan. Frenske doet mij denken aan een tuimelbeker. Steeds weer dreigt hij pardoes om te vallen maar dan zwenkt hij weer terug. Op deze kiek hoor je gewoon de broek scheuren van Kabouter Plop.

NB: Frenske heeft trouwens verkeerd geciteerd, zo hoorde ik van twee literaire Duitsers hier in de Algarve. Innere Schwein bestaat niet, Innerer Schweinhund wel. Zie ook Stern.de

Frenske, de sportieve kindervriend

Frenske manifesteert zich de laatste tijd steeds meer als kindervriend en als sportman. We zien hem de pupillen van Sparta knuffelen, onder het toeziend oog van van Nathan Rutjes, de man met een kapsel zoals we dat ook wel bij het Feyenoord van 1980 zagen, bij Mantafahrers uit het Ruhrgebied en bij Moldavische buitenwippers. Frenske, met zijn morbide obesitas, heeft het in zijn tweet over het belang van sport. Veel gekker moet het niet worden, en ik moest dan ook reageren.

Reclameman Robert Oostinga over Frenske de allemansvriend: Er bestaat een reclamewet: als je te veel doelgroepen aan je wilt binden, overtuig je er uiteindelijk niet één. Basis communicatiefout van ons Frenske.

Gratis en voor niks: het Zwartboek Frans Timmermans

Voordat ik verder ga met mijn analyse van de media-optredens van de lijsttrekker van Groep Timmermans sinds die treurige bijeenkomst in Ahoy - dat slechts voor een kwart gevuld was - heb ik goed nieuws voor de Frenske-watchers. U kunt via deze link gratis en voor niks het Zwartboek Frans Timmermans bestellen. Bas Paternotte en ik lopen al jaren met idee een biografie over Frenske te schrijven en dit is natuurlijk een mooie aanleiding.

Het Zwartboek analyseert Timmermans aan de hand van 15 punten en komt tot dit profiel: Timmermans wil een Nederlandse Green Deal, verheerlijkt de islam, vergelijkt migratiecritici met nazi's, mist integriteit, is een hypocriete grootverdiener en milieuvervuiler, voert oorlog tegen plastic (onderdeel van het 'primitiviseren' van de economie en een ecologische obsessie met 'organische' materialen), wil in een nóg hogere versnelling met anti-auto-beleid, is woke, heeft een hekel aan het referendum, zit bovenop een vulkaan van links radicalisme, ziet de Staat als oplossing voor alles, is een volbloed multiculturalist, bederft het ondernemingsklimaat en wil méér van wat de Nederlanders zat zijn.

Al die punten worden gedetailleerd uitgewerkt. Ik vond deze passage - waarin Timmermans moslims de nieuwe Joden noemt (natuurlijk geleend van Arnon Grunberg, maar zonder bronvermelding) actueel en zeer treffend:

Zo noemt hij voortdurend "antisemitisme en antimoslimhaat" in één adem, alsof niet het "nieuwe antisemitisme" dat in Europa de kop opsteekt allereerst door moslims wordt uitgedragen. Dat de door hem zo enthousiast bepleite 'diversiteit' juist nieuw draagvlak betekent voor dat nieuwe antisemitisme, hindert Timmermans niet. Nogmaals, van tegenstrijdigheden ligt hij niet wakker. Timmermans gaat zelfs zo ver om het lot van de moslims in Europa te vergelijken met dat van de Joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Zowel in zijn toespraak van 2015 als in zijn pamflet Broederschap haalt hij de roman van Erich Maria Remarque aan: Heb uw naaste lief. Een boek uit 1939 (!) dat volgens Timmermans het verhaal vertelt "van drie Joodse ballingen die door Europa trekken. Hun dagelijkse angsten. De grimmige realiteit van ballingschap." Vervolgens bestaat Timmermans het om het lot van deze joden in Hitler-Duitsland direct te vergelijken met dat van migranten in 2015: "De afgelopen weken was ik er elke dag mee bezig. Nu zien we de vluchtelingengolven ons continent bereiken - en deze vluchtelingen maken eigenlijk precies dezelfde ervaringen mee als de Joodse vluchtelingen uit Duitsland in de jaren dertig, [..] zoals de personages in de boeken van Remarque." Joden in Hitler-Duitsland of migranten in hedendaags Europa. Volgens Frans Timmermans is dat precies hetzelfde. "Het enige verschil is dat de vluchtelingen vandaag ergens anders vandaan komen en een andere achtergrond hebben". Moslims zijn de nieuwe joden, volgens Timmermans, en wie zich tegen hun komst verzetten, lijden aan 'islamofobie', wat een op een vergelijkbaar is met antisemitisme, zo al niet regelrecht met nazisme.

NRC Handelsblad lanceerde de nieuwe, herboren Frenske. De kwetsbare Frenske. De Frenske met zelfspot, die - opdracht van zijn spindoctors - grapjes maakt over zijn postuur, zijn leeftijd en over zijn beruchte opvliegers. Frenske die zegt: ‘Kritiek kan mij kwetsen, ik kan daardoor van streek raken. Ik was het kind dat naar zijn ouders schreeuwde: kijk eens papa, kijk eens mama, ik kan zonder handen fietsen. En ze keken niet.’

Ik kan u verzekeren dat deze passage geheel verzonnen is door Frenske’s promotieteam. De afgelopen jaren heb ik mij in zijn jeugd verdiept en nooit kwam ik deze uitspraak tegen. En Frenske is de man van de herhaling: zijn mijnwerkersfamilie, Roda JC, AC Milan, Bruce Springsteen etc. etc. Als ik die metafoor van Frenske op zijn fietsje was tegengekomen, had ik het hier wel vermeld. Frenske met zijn dikke brillenglazen, de verwende nerd die alles beter wist, zie ik eerder op een driewieler zitten. Een driewieler die net als een tuimelbeker niet om kan vallen.

Het was ook het interview waarin hij zegt niet met de VVD in een coalitie te willen gaan:

„Ik voel ook niet veel liefde voor de VVD op dit moment. Als je kijkt hoe lang die partij nu heeft meegeregeerd en hoe het land er nu bij ligt… Ik weet dat de PvdA ook heeft meegeregeerd en voor die verantwoordelijkheid loop ik niet weg. Maar ik zou ook graag zien dat ze bij de VVD niet doen alsof ze net komen kijken. En als je een koerswijziging wil voor Nederland, zoals wij, hoe geloofwaardig is het dan om dat met de VVD te doen?”

U wilt een regering zonder de VVD? Ik ga alles, echt alles doen om voor elkaar te krijgen dat het zo niet loopt.”

En als het anders loopt?

„In 2012 werd de VVD net wat groter en gingen we samen in Rutte II. Dat is ons niet goed bekomen, en ik zeg dat ook tegen mijn partijgenoten, want ik ben nu ook lid van GroenLinks: het moet met dit land een andere kant op en ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt onder leiding van de VVD.”

Dan doet GroenLinks-PvdA niet mee?

„Ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt, nee. Dat lijkt me haast onmogelijk. Ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn als de VVD een paar jaar niet aan het landsbestuur zou deelnemen.”

Als Frenske straks wellicht toch nog heel even aan mag schuiven bij de coalitievorming met Nieuw Sociaal Contract, de VVD en BBB en hij geconfronteerd wordt met zijn weigering om met de VVD in zee te gaan, zal hij keihard ontkennen, ook al staat het zwart op wit. Zo kennen we onze Frenske.

In de Revu damage control over het mondkapje:

”Uw speech over de slachtoffers van MH17 bij de VN Veiligheidsraad, vijf dagen na de aanslag, maakte veel indruk. U kreeg er op televisie kritische vragen over van Jeroen Pauw, die stelde dat u ten onrechte suggereerde dat het mogelijk was dat de slachtoffers zich in de laatste seconden bewust waren van het gevaar. U antwoordde toen dat er een zuurstofkapje was aangetroffen op een passagier. Dat zeer omstreden antwoord kwam opnieuw ter sprake. ‘Dat was fout van me, dat heb ik ook meteen gezegd. Ik had het niet moeten zeggen, ik heb me laten provoceren, dat had ik niet moeten doen. Het was een fout, maar geen léugen. Ik laat me door niemand zeggen dat ik daar heb gelogen. Wat me verbaast, is dat er met de kritiek helemaal voorbijgegaan wordt aan het feit dat die toespraak in de Verenigde Naties plaatsvond toen we als Nederland nog geen toegang hadden tot de stoffelijke resten, en dat ik die toegang toen voor elkaar heb gekregen. Die context over de toespraak wordt niet meer gegeven, alsof dat er niet toe deed. Het was een van de moeilijkste momenten in de recente Nederlandse geschiedenis, en we hebben in het kabinet met man en macht geprobeerd om zo goed mogelijk de belangen van de slachtoffers en nabestaanden te dienen.’

Frenske zegt hier dus keihard dat hij niet gelogen heeft over het mondkapje.

En dan is er nog dit verhaal over MH17:

Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft geprobeerd een speelgoedaapje in handen te krijgen dat was aangetroffen op de MH17-rampplek. Dit meldt een ingewijde. Hij zou het hebben willen gebruiken voor politieke doeleinden. Timmermans hield kort na de ramp een toespraak in de VN-veiligheidsraad waarin hij de Oekraïense bergingswerkers ten onrechte in een kwaad daglicht stelde. Timmermans heeft Peter van Vliet van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO), die de repatriëring van de slachtoffers en hun bagage verzorgde, gevraagd om het aapje aan hem over te dragen. Van Vliet heeft dit geweigerd, omdat hij vermoedde dat de minister het wilde gebruiken voor politieke doeleinden en hij daar niet aan mee wilde werken. Van Vliet zou de anekdote over Timmermans en het aapje hebben verteld tijdens een debriefing van LTFO aan het Rotterdamse politiekorps op 10 mei 2017 in Barendrecht. De medewerker van Defensie, die mij dit verhaal vertelde, heeft als bewijs van zijn aanwezigheid daar, de uitnodiging gestuurd die hij destijds voor het bijwonen van de bijeenkomst heeft ontvangen. Ook heeft hij andere details gedeeld over zijn betrokkenheid bij de afwikkeling van de ramp en andere bewijzen getoond. Van Vliet was niet bereikbaar voor commentaar. De persvoorlichting van de Landelijke Politie wil bevestigen noch ontkennen dat Van Vliet in Barendrecht gesproken heeft over Timmermans en het aapje. Timmermans zelf weigert elk commentaar.

Frenske gaat over lijken, zo bleek ook weer tijdens het NOS-op-3-debat:

De Telegraaf: Opnieuw heeft Frans Timmermans de overleden dochter van een collega gebruikt om zijn pleidooi voor een urgenter klimaatbeleid kracht bij te zetten. In het NOS-op-3-debat haalde de PvdA/GL-leider dinsdagavond de als gevolg van een overstroming overleden Rosa aan. „Ik zal Rosa nooit vergeten, want ze is even oud als onze jongste dochter. Maar die is inmiddels 17, dat zal Rosa nooit meer zijn.” In juli vorig jaar haalde Timmermans haar ook al aan toen hij pleitte voor een jaarlijkse herdenking voor klimaatslachtoffers. Timmermans sprak over extreme regenbuien die in de zomer van 2021 overstromingen in Zuid-Limburg, België en Duitsland veroorzaakten. „De regenbuien van toen, die zijn echt gelinkt aan de klimaatverandering”, zei Timmermans. „We hebben in Zuid-Limburg het geluk gehad dat er niemand is overleden. Net over de grens in België zijn 43 mensen om het leven gekomen, in Duitsland zijn 196 mensen om het leven gekomen. Bij die 43 mensen zat toevallig ook de dochter van een collega van mij", vervolgde Timmermans. „Rosa was haar naam. Ze was 15 jaar. Ze was daar om te vechten voor het klimaat en ze is meegesleurd door die rivier. Ik zal Rosa nooit vergeten, want ze is even oud als onze jongste dochter. Maar die is inmiddels 17, dat zal Rosa nooit meer zijn. Dus de urgentie is enorm.” Eerder dit jaar linkte Timmermans - toen nog als Eurocommissaris - ook al een andere overledene aan klimaatverandering. Dit deed hij na de storm Poly, waarbij een 51-jarige vrouw uit Haarlem om het leven kwam.

Is het heel raar dat ik helemaal niet geloof dat Frenske de vader van Rosa Reichel kent en dat hij haar naam gewoon uit de krant heeft geplukt omdat dat mooi paste in zijn narratief (even oud als zijn dochter). En wat die watersnood in de Ardennen betreft: dat kwam vooral door een stuwdam die op het verkeerde moment werd opengezet.

Bij Omroep Max begon Frenske spontaan (roflol) te huilen toen hij voor de zoveelste keer aan kwam kakken met dat lulverhaal over zijn kleinkinderen, die straks vanwege de climapocalyps moeten moorden en roven om aan een glaasje water te komen.

“Een uur geleden stuurde mijn zoon Marc mij een foto van mijn kleinzoon Kees, die één jaar oud is. Kees zal eenendertig jaar oud zijn in 2050 en het is nogal een gedachte om te begrijpen dat als we hierin slagen (het afremmen van klimaatverandering), hij in een leefbare wereld zal leven. Hij zal leven in een schone economie, met schone lucht, in vrede met zijn omgeving. Als we falen, en ik bedoel binnen nu en een paar jaar, dan zal hij met andere mensen vechten om water en voedsel.”

Als het fragment is afgelopen, merkt Frans in de studio op: “Ja, dat is mijn drijfveer.” Presentatrice Martine van Os wil doorgaan met de volgende vraag, maar dan beseft ze ineens dat Frans gewoon huilend aan tafel zit. “Heb je nou een beetje tranen?” Frans beaamt dat hij een beetje moet huilen: “Nou ja, dat is ehh wel even… Omdat ehhh…”

In het interview met Revu claimt Frenske de geestelijke vader van de Turkije-deal te zijn. Hij deed dat ook in College Tour van zijn vriendje Tonnie Hoes, beter bekend van zijn Amerikaanse artiestennaam Twan Huys. Hier mijn tweet over de werkelijke architect van de Turkije: de bescheiden Oostenrijker Gerald Knaus.

Dit zei hij tegen Revu: ‘Welke afspraken je ook maakt, ze moeten in lijn zijn met het Vluchtelingenverdrag. En al het geld dat je geeft moet naar de vluchtelingen gaan, voor voedsel, voor onderwijs, voor zorg. Ik heb de afspraken met Turkije zélf gemaakt. Ik heb van alles over me heen gehad toen we die afspraken maakten, maar ik vind tot op de dag van vandaag dat we het juiste hebben gedaan. Maar wat er in Tunesië gebeurt, dat is iets heel anders. Dat is tegen een leider zeggen: hier heb je geld, hou die mensen buiten. Dus de afspraken met Turkije en Tunesië moet je niet over één kam scheren, die zijn totaal anders.’

Tijdens de live uitzending van College Tour vallen de monden van Yesilgöz en Omtzigt open als ze horen dat Frenske de Turkije-deal claimt. Hij schreeuwt bijna als de Tunesië-deal ter sprake komt. NRC: Een student wil weten of VVD-leider Yesilgöz nog achter de Tunesië-deal staat, de afspraken over het tegenhouden van kansarme migranten die onder anderen demissionair premier Rutte en de Europese Commissie deze zomer met de Tunesische regering probeerden te maken. De deal, die nog niet officieel en afgerond is, heeft tot nu toe weinig geholpen, want het aantal bootvluchtelingen dat vanuit Tunesië naar Europa komt is nog altijd hoog. Yesilgöz zegt dat zij als VVD-leider nog altijd achter het principe van dit soort migratiedeals staat. Zodra Yesilgöz dit zegt, valt Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA haar direct aan. Timmermans vindt de Tunesië-deal „een slechte deal” en zegt dat de president van Tunesië Afrikaanse migranten „laat sterven in de woestijn”. Yesilgöz roept daarna direct in herinnering dat Timmermans tot een paar maanden geleden werkte onder Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, een van de hoofdrolspelers bij het sluiten van de deal. Timmermans zegt dat hij het al die tijd niet met Von der Leyen eens was en dat het „een soloactie” betrof. Het is een opmerkelijke beschuldiging van Timmermans richting zijn voormalige collega in Brussel, waarvan het moeilijk is vast te stellen of die klopt.

Ook dit is de “oude” Frenske ten voeten uit: schreeuwend, liegend, backstabbend. Hij is nooit vergeten hoe hij gepasseerd werd door Von der Leyen en neemt op zo’n doorzichtige, laffe en achterbakse manier wraak. Want zo is Frenske.

En dan is er nog Frenske de Straatvechter. Althans, zo noemt hij zich in Revu.

Wordt dit met een nieuwe generatie politici een andere campagne? ‘Ik denk het, en ik hoop het. Het kan natuurlijk altijd dat men in de hitte van de strijd alsnog op oude reflexen terugvalt en mensen persoonlijk gaat aanvallen. Maar ik ga het niet doen.’ Kost u dat moeite? ‘Mensen zijn dat spuugzat, en ik ben het met ze eens. Kijk, ik ben zelf opgegroeid op straat, en mijn eerste impuls is te slaan voor een ander slaat. Maar ik ben nu 62, en ik heb dat wel afgeleerd.’

Frenske de straatvechter. Maak daar maar sumoworstelaar van.

Het Zwartboek Frans Timmermans eindigt met een ernstige waarschuwing:

"Ik was het kind dat naar zijn ouders schreeuwde: kijk eens papa, kijk eens mama, ik kan zonder handen fietsen," zei Frans Timmermans eens in een interview met NRC. "En ze keken niet."

Het is een fantasie, zoals zoveel in het leven van de politicus: "Dat was mijn gevoel, ik beschuldig mijn ouders niet hè." Het is evenwel een treffend beeld. Timmermans kan in de politiek heel goed zonder handen fietsen. Als één van de weinigen beheerst hij het machtsspel, spreekt hij overtuigend én kan hij vage ideeën omzetten in omvangrijke politieke projecten. Maar waarom zou je je handen van het stuur halen, behalve om dat te laten zien aan iedereen? Het is geldingsdrang, geeft Timmermans zelf toe. Terwijl in de politiek niet het ego moet gelden, maar het gemeengoed. Als de Westerse christelijke beschaving iets leert over politiek, dan is het dat: overstijg je eigenbelang en streef naar het belang van de samenleving als geheel. Dit vereist klassieke deugden als zelfbeheersing en christelijke deugden als nederigheid. Het Verlichtingsdenken van Timmermans verwerpt die deugden, ten faveure van zelfexpressie en eigen genot. De resultaten daarvan zullen desastreus zijn. Wie te lang zonder handen fietst, klapt tegen de muur. In zekere zin is dat al gebeurd. De Europese Green Deal van Timmermans draagt bij aan de energiecrisis en de-industrialisatie van Europa, waardoor ons continent minder goed de klappen van de coronacrisis en de Oekraïne-oorlog heeft opgevangen. De 'nieuwe armoede' van de middenklasse, die de torenhoge energierekening niet meer kan betalen, is deels te wijten aan de EU-klimaatpolitiek van Frans Timmermans. Als hij nog meer invloed krijgt dan hij in Brussel had, staan we slechts aan het begin.