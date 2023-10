Deze actie is de enige weg naar duurzame vrede. Hoelang moet het getouwtrek nog doorgaan? Moet het nog eens 100 jaar worden genormaliseerd dat als je gewoon in je huis zit, er een Hamas raket over kan vliegen? Moet het nog langer genormaliseerd worden dat een partij de vernietiging van Israel als hoofddoel heeft?

Israel is van de Joden net zoals van de palestijen. Maar... Jodendam was er al veel eerder en Mohammed zat nog in de balzak van zijn vader toen het land al Joods was.

Joden worden overal steeds vermoord en vervolgd als ze geen eigen land hebben dus Israel blijft. punt.

Trouwens, wat een blamage dat Joodse scholen moeten sluiten, in Nederland, is toch gewoon een bewijs van het hele punt?

Hamas, moet volledig uitgerookt worden en wat mij bereft houdt Gaza op te bestaan. Er is geen Palestina! Het hele concept is een politieke poppenkast bedacht door Arafat en gesteund door Extreem links om af te geven op Europa en kapitalisme. Hetzelde Europa wat als ENIGE continent ter wereld de afschaffing van slavernij mogelijk maakte.

Gaza wordt Israel en de gazanen mogen kiezen: Wordt gewoon inwoner van Israel ( er leven al gewoon heel veel palestijnen in Israel in vrede) of donder op naar een ander land wat WEL moslimbroederschap wenst. Turkije wil je wel, Erdogan houdt van je. ERdogan sticht ook, dankzij zwakke westerse mentaliteit, heel veel dyanet moskees hier met moslimbroederschap mentaliteit. Mijn hemel.... Bouchalikth,,, pfff. Lijst Bouchalikt na 11 novemer, bewaar dit bericht maar wedden? Moslimbroederschap in de Nederlandse kamer.

Weg met Gaza!