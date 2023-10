Even een reactie alhier nav het #57 draadje.

reactie daar lukt op een of andere manier niet.....

Beste Nuuk,

Ik deel jouw gedachte voor wat betreft de kracht van de herdenking.

Maar als deze kracht overspoelt gaat worden door de grootste gemene deler van onverschilligheid zijn we (nog) verder van huis.

En zoals Plato destijds al eens opmerkte "De prijs die de mensen betalen voor onverschilligheid, is dat ze geregeerd worden door slechte mensen".

Dit zou toch als een goede raad gezien moeten worden!

Maar goed zolang als de "queers for Palastine" zich manifesteren moeten we succesievelijk aan gaan nemen dat deze bevolkingsgroepen

een voor mij onbekende toekomstige vorm van zelfkastijding aanhangen.

Het jammere daarin is dat ze U en ondergetekende mee kunnen nemen in dit toekomstige bestuur.

Mosab Hassan Yousef is de zoon van een van de oprichters van Hamas welke jij benoemd, en ik denk dat deze figuur recht van spreken heeft en ons zeker een realistische kijk van zaken kan bieden.

Ditzelfde geldt voor de Hamas"strijders" welke opgepakt zijn door de IDF mbt het inzicht wat dit geeft ( graag even op youtube link invullen)

‘Kill men, capture women’: Interrogation Video of 6 Hamas terrorists who invaded Israel on Oct 7

Nogmaals beste Nuuk, dankzij Geenstijl en mensen zoals jijzelf heb ik toch een soort van klankbord en een moment van reflectie, want je zou bijna aan jezelf gaan twijfelen hé

Sterkte de komende tijd