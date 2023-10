Na het succes van de burgerwacht in Ter Apel nemen ook in Budel de inwoners nu het heft in eigen handen. Daar wisten bezorgde burgers na een klopjacht afgelopen dinsdag twee stelende asielzoekers staande te houden en over te dragen aan de politie, zo lazen we in een toegestuurd mailtje (hele bericht na de Lees verder). De asielmannen van 25 en 26 jaar oud lieten eerder hun grijpgrage handen wapperen in zeker vier winkels en namen onder andere kaas, bier, elektronica en merkkleding mee. Een derde handlanger wist te ontkomen. Hoewel de politie erg te spreken is over de buurtwacht, is dit gevoel niet wederzijds. "Wij zijn als buurtpreventie ENORM teleurgesteld in de politie dat zij niet in staat blijken te zijn in dergelijke gevallen (snel) ter plaatse te komen! Ondanks dat het druk is in ons gebied, zouden er uit omliggende regio’s eenheden aangetrokken moeten kunnen worden. Zeker toen de situatie dreigde te escaleren waarbij de staande gehouden persoon wilde vluchten, hadden wij snel politie ter plaatse willen hebben. Desondanks hebben wij ruim een uur moeten wachten!" Dit was namelijk geen incidentje waar er toevallig een burger in de buurt was om te helpen. De overlast is zo omvangrijk dat de burgerwacht inmiddels actief winkels en supermarkten ondersteunen bij het handhaven van de veiligheid, in de buurt patrouilleren en actief reageren op meldingen van overlast. U weet wel, wat u van de politie zou verwachten als ze niet zo chronisch onderbezet waren. De overlast die de enorme instroom van Ericvanderburgers met zich meebrengt lost u tenslotte niet op met woordwolkjes en belevingsstaafjes, maar met mankracht, toezicht en adequaat ingrijpen. En als de politie daarin faalt, moeten we niet verbaasd zijn als de burger het zelf oppakt.

De buurtpreventie aan het woord:

Vanmiddag (dinsdagmiddag) kwam iets na 16.00 uur een melding binnen in de AZC Meldkamer appgroep dat 2 AZC’ers gepoogd hadden om bij Frituur De Bout aan het Capucijnerplein in Budel een schoolrugzak weg te nemen. De moeder van de jongeman was er achteraan gegaan waarop ze de rugzak weer snel hebben achter gelaten. Vervolgens is onze coördinator naar het centrum gegaan om de personen op te sporen. Dit lukte al vrij snel, waarop de heren zijn aangesproken. Daarop is 1 persoon weggelopen en 2 anderen liepen even later ook weg in de richting van de Albert Hein. Toen onze coördinator ze volgde omdat hij het vermoeden had dat ze een winkeldiefstal gingen plegen zag hij dat de 3epersoon uit de Albert Hein gelopen kwam. De 3 verenigden zich op een oprit langs een woning aan de Meidoornstraat, waar de heren ruzie kregen en begonnen te vechten over de rugzakken die ze bij hadden. Vervolgens kwam een medewerker van de AH naar buiten om die 3e persoon te zoeken nadat hij inderdaad gestolen had. Inmiddels had onze coördinator om assistentie gevraagd in de appgroep en meerdere personen kwamen ter plaatse waarna de heren werden aangesproken. Ze waren zeer intimiderend en agressief tegenover hen en uitte diverse bedreigingen tot het moment dat ze later door hen werden overgedragen aan de politie. Ze lieten 1 rugzak achter op de plek waar ze aan het vechten waren en zette het op een rennen. Daarop ontstond een klopjacht, waarbij de 2 vluchtende personen werden achtervolgt. Ook pakte een van onze burgerwachten snel de achtergebleven rugzak, hij werd al snel achtervolgd door 1 van de 3 heren. Hij is met de rugzak naar de Jumbo gegaan, de agressieve azc’er besefte al snel dat hij zijn rugzak niet meer terug ging krijgen en besloot de 2 anderen te volgen. De 2 (en later de 3e) heren renden via de Dr. Ant. Mathijssenstraat en de Nieuwedijk de Schoordijk op achtervolgd door de burgerwacht. Ze renden de Nieuwedijk over en vluchtte via de weilanden en een tuin van een woning, richting het bosgebied aan de Broekkant. Inmiddels hadden diverse mensen aangehaakt bij de klopjacht en omsingelden ze met zeker 8 voertuigen en ruim 15 personen het gebied. Ondertussen waren 3 politie eenheden met grote spoed onderweg naar Budel nadat onze coördinator hen had ingelicht. Tegelijkertijd kwam er een melding binnen van een reanimatie op de Wieken in Budel waarna 2 eenheden naar die melding zijn gegaan. De verdachte die gepoogd had zijn rugzak terug te zoeken werd door mensen van de burgerwacht staande gehouden nabij de rotonde in Budel en is daar overgedragen aan de 3e politie eenheid. De andere 2 waren ondertussen nog op de vlucht via de weilanden tussen de Broekkant en nieuwedijk, achtervolgd door diverse burgerwachten te voet en per auto. Het is hen gelukt 1 van de 2 staande te houden op de oude dijk, een zijweg van de Nieuwedijk, daar is deze persoon later overgedragen aan de politie. Deze politie eenheden moesten helemaal uit Eindhoven komen, en waren aangestuurd zonder prioriteit, maar nadat de staande gehouden verdachte steeds agressiever werd heeft de coördinator nogmaals contact opgenomen met de politiemeldkamer met het verzoek met hoge prioriteit ter plaatse te komen. Na ruim een uur waren zij eindelijk ter plaatse en hebben zij de persoon aangehouden. De 3epersoon is verder gevlucht via de weilanden richting de Ruilverkavelingsweg en de Randweg Oost, haalde daar een nat pak door een brede sloot te passeren om vervolgens het bosgebied naast het AZC in te vluchten. Een aanwezige eenheid van de marechaussee werd aangesproken door onze burgerwachten maar deze weigerde daarop actie te ondernemen, het was niet hun probleem en zij konden daar niets mee was het antwoord. Het is uiteindelijk niet meer gelukt deze verdachte staande te houden, hij is ontkomen aan zijn achtervolgers met een rugzak met daarin gestolen spullen. Resultaat: de burgerwacht heeft 2 van de 3 personen staande kunnen houden en over kunnen dragen aan de politie. In de rugzak die de staande gehouden persoon bij zich droeg vonden we diverse gestolen spullen. Ook in de rugzak die achtergebleven was zaten spullen die de heren gestolen hadden. Uiteindelijk is duidelijk geworden dat de 3 vluchtende azc’ers maar liefst ! 4 winkeldiefstallen ! hebben gepleegd en 1 poging tot diefstal van een schoolrugzak. Bij de Jumbo in Budel zijn 12 blikjes Heineken Bier (2x 6-packs) gestolen, bij de Albert Heijn zijn minimaal 2 pakken kaas gestolen, bij de Blokker zeker 2 koptelefoons en bij Verspaandonk Mode 2 dure merkjassen van ruim € 200,00 per stuk evenals 2 mutsen. Het is niet uit te sluiten dat de heren nog meer hebben weten te stelen, de politie zal hier verder onderzoek naar doen en de winkels zullen middels camerabeelden gaan onderzoeken wat er precies ontvreemd is. De burgerwacht heeft de ondernemers verzocht zo spoedig mogelijk aangifte te doen, zodat de politie de heren kan linken aan al deze winkeldiefstallen. De meeste gestolen spullen zijn bij de verdachten aangetroffen en kunnen dan terug naar de winkeliers.



Wij zijn als buurtpreventie ENORM teleurgesteld in de politie dat zij niet in staat blijken te zijn in dergelijke gevallen (snel) ter plaatse te komen! Ondanks dat het druk is in ons gebied, zouden er uit omliggende regio’s eenheden aangetrokken moeten kunnen worden. Zeker toen de situatie dreigde te escaleren waarbij de staande gehouden persoon wilde vluchten, hadden wij snel politie ter plaatse willen hebben. Desondanks hebben wij ruim een uur moeten wachten! Wij zijn dan ook eenieder die ons vanmiddag heeft geassisteerd bij de klopjacht enorm dankbaar voor hun inzet, geweldig dat jullie de avondmaaltijd lieten staan en in een split second besloten hebben om te helpen de vluchtende personen staande te houden. Wij zijn dan ook enorm trots dat de appgroep zo goed werkt, en dat er wanneer het nodig is in zeer korte tijd zoveel personen gemobiliseerd kunnen worden om de situatie onder controle te brengen, met een zeer mooi resultaat vandaag. Super bedankt allemaal, we hopen ook een volgende keer weer op jullie te mogen rekenen. Dat er ondanks de dreigende situatie GEEN enkel geweld is gebruikt richting de verdachten maakt ons ENORM trots, er is professioneel gehandeld door jullie allen, TOP!

Interesse om jezelf aan te sluiten bij ons? Ben jij bereid wat van je tijd te besteden aan het beveiligen van onze winkeliers en inwoners? Wil je helpen met toezicht houden bij de supermarkten in Maarheeze of Budel, of wil je ons helpen bij incidenten zoals vandaag? Meld je dan snel aan, we kunnen elke hulp heel hard gebruiken! Je kan dan aansluiten bij ons Zello kanaal zodat wij ten aller tijden met elkaar in contact staan via onze mobiele telefoons. Aanmelden kan via email: buurtpreventiecranendonck@gmail.comof spreek ons aan!

Het is sowieso al te gek voor woorden dat wij als inwoners al zo’n lange tijd (en nog hele lange tijd te gaan hebben) opgezadeld worden met al deze enorme asiel ellende en dat onze hardwerkende ondernemers en inwoners worden beroofd van hun spullen. Maar dat wij dan vervolgens ook nog eens niet kunnen rekenen op politie inzet en assistentie wanneer dit nodig is gaat alle perken te buiten en wij roepen de Burgemeester, Gemeenteraad en Staatssecretaris dan ook met klem op hier snel verandering in te brengen. Het zou ons inziens niet moeten kunnen dat wij als inwoners, met gevaar voor onze eigen veiligheid, het (voor)werk van de politie en handhaving aan het doen zijn om onze inwoners en winkeliers te beschermen tegen deze asieloverlast, en dan vervolgens lange tijd aan ons lot te worden overgelaten zonder assistentie van hen te krijgen wanneer wij deze behoeven!

Budel: keigezellig!

Echt keigezellig!