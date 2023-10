Nu maar hopen dat dit het begin is van praktisch in plaats van het huidige ideologische verzinnen van wetten en regels, want die klimaatsekte kost ons belachelijk veel geld en gedoe zonder dat het iets beters oplevert, vaak leidt het omslachtig proces alleen maar tot meer CO2 verbruik, en beland gerecycled afval toch in de verbrandingsoven. En die windmolenmeuk, kom eens met een echt eerlijk kosten-baaten-plaatje, want nu blijkt Jette alweer vergist te hebben,

"Aanvankelijk raamde het ministerie de kosten voor het transport van stroom van zee op 2 miljard per jaar, maar in de huidige berekening komt er 80 procent bovenop. Het gaat om een bedrag van 40 miljard euro extra over een periode van 25 jaar." nos.nl/artikel/2494399-stroom-op-zee-...

Ideologie is een doodlopende weg, bezaaid met activisten, lobbyisten en consultants. Allemaal poeha om u een waardeloos artikel in de maag te splitsen.

Stem ze weg.