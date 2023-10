De intolerante islam heeft grote delen van Europa al geïslamiseerd. In Londen kunnen aanhangers van Hamas hun haatleuzen, die aan Hitlers redevoeringen doen denken, luid en ongestoord uitschreeuwen.

In Parijs durven politie en het leger de banlieues niet eens binnen te gaan en leeft de bevolking in angst voor aanslagen die Frankrijk inderdaad vaker teisteren dan andere Europese landen, vanwege het grote aantal islamieten dat er woont.

In Berlijn wonen zelfs meer Turken dan in Ankara en zijn complete stadsdelen verloederd en geërdoganiseerd.

Politici durven zich niet meer uit te spreken over de gruwelijke aanslagen tegen joden in Israël door de terroristen van Hamas, uit angst dat de boel escaleert. Zelfs een kleine symbolische steunbetuiging aan de joodse slachtoffers, zoals het hijsen van de vlag met de davidster, is al te gevaarlijk.

In Rotterdam liepen gekozen volksvertegenwoordigers weg toen een motie die opriep om jodenhaat te veroordelen, niet in stemming te hoeven brengen! Het is toch de plicht van democratisch gekozen leden van een gemeenteraad stelling te nemen tegen haat en discriminatie?

Het is tekenend voor Eurabië waar mensen als Bat Ye'or, Oriana Fellaci, Arthur van Amerongen, Hans Jansen, Pim Fortuyn en Geert Wilders altijd voor hebben gewaarschuwd. Er komt door de massa immigratie altijd een kantelpunt en dat lijkt nu te gebeuren. Islamitische leiders en politici grijpen hun kans door hun aanhang massaal de straat op te sturen. Ze zijn zich bewust van de slappe Europese regeringsleiders die vrezen voor escalatie en die daarom liever wegkruipen dan dat ze ferm optreden tegen moslims die de wet overtreden door fascistische en antisemitische leuzen te roepen.

Ook jodenhaters als Van Agt en Van Bommel liepen mee in zulke demonstraties en het islamfascisme krijgt steeds vaker steun van Nederlandse Tweede Kamerleden, journalisten en programmamakers. Zelfs LGBT+'ers verklaren zich solidair met de Palestijnen hoewel ze in Gaza van een minaret zouden worden gegooid zodra ze daar iets van hun geaardheid zouden laten blijken. Een verklaring heb ik niet voor deze collectieve waanzin. Of het komt door het jarenlang opdreunen van 'De weg-met-ons filosofie' of dat het een soort van Stockholmsyndroom is, durf ik niet te zeggen. In westerse landen wordt het islamitische geweld gebagatelliseerd, goedgepraat en soms zelfs verheerlijkt. In Australië konden honderden Hamas aanhangers ongestoord roepen dat joden moesten worden vergast en werd de enige man die zich durfde verzetten tegen deze haatverspreiders, door met een Israëlische vlag te zwaaien, opgepakt door de politie vanwege opruiing en provocatie!

Is het niet al te laat om er nog iets aan te veranderen? Over een twintigtal jaren hebben moslims de meerderheid in veel Europese landen en zullen ze de politieke agenda bepalen. Wekelijks komen er 1000 tot 1400 overwegend moslims Nederland binnen, later gevolgd door hun familieleden. Hier wordt niets tegen ondernomen. Zelfs illegale criminele moslims worden nooit uitgezet. Israël laat zien hoe Europa er in de toekomst zal uitzien maar er is één groot verschil: de joden hebben Auschwitz meegemaakt en zullen zich nooit meer laten uitmoorden. Ze zullen vechten voor hun volk, land en cultuur.

De Europeanen daarentegen accepteren nu al dat hun grondwet, die haat en discriminatie verbiedt, met voeten wordt getreden. Vanwege angst durven politici, politie en het leger niet op te treden tegen terreur en. Geef booslims een vinger en ze nemen je hele hand. Reik booslims de hand en ze steken een mes in je rug.

Europa heeft nu al gecapituleerd.