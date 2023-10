Gefeliciteerd Nederlandje! We hebben de huizen niet, we hebben de infrastructuur niet, we hebben de treinen niet, we hebben de ruimte niet, we hebben de stapelbedden niet, en we hebben het geld niet. Maar toch worden er in 1 week maar liefst 1 4 0 0 toekomstige palivlaggenzwaaiers ons land binnengehaald. Een absoluut jaarrecord. Met maar liefst 200 instromiërs is het oude record (1200) verherverbeterd. Weet u wel hoeveel dat is, v e e r t i e n h o n d e r d nieuwe buren? Dat is bijna De Koog op Texel.

