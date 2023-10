Nou, Extinction Rebellion heeft het voor elkaar hoor. De regering gaat de subsidies op fossiele brandstoffen (die geen subsidies zijn) afbouwen en met deze afgeperste overwinning op zak hebben de beroepsdemonstranten de bevestiging dat langdurig treiteren werkt. Enig nadeel: ze zijn hun dagbesteding kwijt. De reden om dagelijks op de A12 politieagenten een rotdag te bezorgen is ze ontnomen en nu blijft een stijgende zeespiegel aan vrije tijd over. Maar daar hebben ze wat op gevonden, want Extinction Rebellion is binnenkort in te huren voor uw doel. "Onder de vlag van XR willen wij actievoeren in solidariteit met diverse groepen zoals de anti-racisme-, migrantenrechten-, LHBTQ+- en vakbeweging." Een uitzendbureau voor altijd beschikbare en goed getrainde actievoerders die precies weten hoe ver ze kunnen gaan bij de politie. Een dag niet gedemonstreerd is een dag niet geleefd. En dan hebben we het dus niet alleen over spandoekjes schilderen en braaf op het Malieveld leuzen schreeuwen, want het moet wel een beetje spannend blijven. "Ook kunnen wij hen ondersteunen met burgerlijk ongehoorzame acties." De A2 blokkeren tegen Zwarte Piet? Carice, Hannah en de rest staan voor u klaar! Schiphol platleggen voor de rechten van lichtgetinte lesbiennes in een mentale rolstoel vanwege de geërfde trauma's van het slavernijverleden? XR is uw team! Nu langdurige tereurcampagnes succesvol zijn gebleken is het hek van de dam. Extinction Rebellion: binnenkort ook op een snelweg bij u in de buurt!

Klimaat als excuus voor werkelijk alles

Lees: wet overtreden is geen probleem

Tuurlijk...