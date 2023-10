Via De T. via het ANP dus het zal wel kloppen, een reactie van koning Willem-Alexander op het bericht van gisteren dat grootvader Bernhard - was für eine Überraschung - lid van de NSDAP was: "Ik kan me wel heel goed voorstellen dat het nieuws grote impact heeft, veel emoties oproept, met name bij de Joodse gemeenschap. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het verleden onder ogen moeten zien, ook de minder mooie gedeeltes van het verleden. Ik heb zelf ook de mogelijkheid dingen uit het archief te halen, maar ik heb besloten dat niet te doen. Ik vind dat het hele archief zo transparant mogelijk beschikbaar moet zijn, voor de geschiedschrijving." Dat is dan wel weer geschikt van de vorst, kunnen ze bij de AIVD nog wat van leren. Voor de (amateur) historicus: Wim-Lex heeft het over dit archief. En als opa Benno net zo slordig omging met de Stadhoudersbrief als zijn Nazi-ledenpas belooft dat nog wat te worden.

