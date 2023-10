:

Je weeige relativisme slaat echt als een lul op een drumstel. Bernhard was geen onwetend boertje, maar een hoogopgeleide elitespruit met een groot politiek netwerk. De eerste concentratiekampen kwamen er in 1933, en in de nacht van de lange messen gebeurde er genoeg in politiek Duitsland waar de familie Lippe-Biesterfeld kennis van zal hebben genomen. De vraag hoort niet te zijn 'zou je ad-hoc kansloos ingegrepen hebben in 1942' maar 'zou je opportunistisch je verbinden aan de NSDAP in de vroege jaren dertig, ondanks dat je overduidelijk niet in nationaal socialisme gelooft, en er dan je hele leven over liegen'? Die vraag kan ik met nee beantwoorden.

Waar pleit Ole Guapa hem vrij? Door aanmonsteren om oorlogsmisdaden te gaan plegen weg te schrijven onder jeugdig avonturisme, door de aimabele en integere Claus er bij te halen (zie zelfs Claus zat er bij, hoe slecht kan Bernhard zijn geweest?) En het enkel over de SS te hebben. Ja, veel gezonde mannen werden de SS min of meer in geduwd. Maar daar gaat het nu niet om, de SS. Dit gaat om vrijwillig lidmaatschap van de NSDAP politieke organizatie.

Ik heb het hier onder al gezegd. Ik denk niet dat Bernhard een overtuigde nazi was, dat ligt helemaal niet om zijn lijn en levensstijl. Wel was het een opportunist, die opportunitisch zijn karretje aan de NSDAP spande om wat voor elkaar te krijgen. Dat was geen argeloosheid maar gewoon een keuze.

Dan De Vraag. Ik weet niet of ik in 1942 dapper genoeg zou zijn. Ik denk ook niet dat ik dat gehaald zou hebben, want ik geloof niet dat ik tot die tijd genoeg in pas zou hebben gelopen en al lang in een werkkamp weggerot was. De enige persoon die niet met volle borst en arm omhoog op de foto stond tijdens de Nuremberg rally is dat lot al voor de oorlog begon ten deel gevallen. Dat zou mij ook wel hebben kunnen gebeuren.