: Dank u. Kijk, ik ben hier helemaal niet om ruzie te maken. Ik gooi gewoon wat VERMOEDENS omhoog, die mij opvallen. Ik kan het helemaal compleet mis hebben. Maar ik heb hier niet een uitgebreid dossier van Fouad Lakhlili voor mijn neus liggen. Maar ook uit weinig kun je veel informatie halen. Het is inderdaad speculatie en vermoedens. Het is geen huiswerk. Het zijn details die opvallen.

Dus wat mij opviel: hij koopt? schattige kinderdieren, zoals konijnen en puppy's, en daarna krijgt hij de neiging om juist dat soort schattige dieren te mishandelen. Ik zeg niet dat hij ze koopt met het plan om te mishandelen.

Dus aan de ene kant vindt hij ze lief en schattig, en daarna krijgt hij de tegengestelde reactie van haat en mishandelen.

Ben je dan gestoord of niet.

Borderline heeft ook dezelfde reactie van eerst iets geweldig vinden, en dan compleet 180 graden een omgekeerde reactie. Bijvoorbeeld. Niet dat ik een psychiater ben.

Ook een grote les is: kijk uit om het conflict of de confrontatie aan te gaan met een psychisch gestoord persoon.

Dus eigen ervaring:

ik ga op een avond om 24.00 uur nog heel even met mijn kleine hondje even naar buiten voor een plasronde, wat heel normaal is als je honden hebt. Puur toevallig, komt precies exact op het moment dat ik de voordeur opendoe, een buurman voorbij met een pitbull. Tatoeages, alcoholist etc. Mijn hond zit niet aan de lijn, want wie verwacht zoiets? Dus die honden beginnen elkaar aan te vallen, wat versterkt wordt door zijn reactie, je moet gewoon negeren en doorlopen en je hond roepen als zoiets gebeurt. Ik zeg tegen hem dat hij zelf ook schuldig is en dat die honden in feite van elkaar geschrokken zijn. Mijn hond is in feite een onschuldige bankslaper.

Sinds die tijd heb ik een aartsvijand erbij, die het onderste uit de kan haalt om mij kapot te maken.

Krijg gemeente op het dak voor de enorme misdaad om mijn hond dus die avond om 24.00 uur even niet aan de lijn te hebben, kunnen ze alleen maar weten door hem.

Mijn auto wordt gedeukt. Banden doorgeprikt van al mijn fietsen. Als hij mij ziet enorme scheldpartijen en bedreigingen.

Echt levensgevaarlijk.

Alleen omdat ik dus puur toevallig de deur open doe en hij met zijn levensgevaarlijke pitbull net op dat moment voorbij komt lopen.

Ik heb nooit ruzie of problemen gezocht. Maar ik laat me ook niet zomaar ergens van beschuldigen of bedreigen.

Maar goed. lol.