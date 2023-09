Tijdlijn

Om 14.30 uur krijgt de politie meldingen van schietpartijen op twee locaties: aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam en kort daarna in het Erasmus Medisch Centrum. Ook is er brand op beide locaties. In het Heiman Dullaertplein treffen hulpverleners een overleden 39-jarige vrouw aan ('Marlous'), alsook haar 14-jarige dochter. De dochter zal later overlijden in het ziekenhuis. De dader heeft brand gesticht in zijn eigen huis - later blijkt hij zijn buurvrouw te hebben omgebracht - en heeft koers gezet richting het EMC. Daar gaat hij op zoek naar de Rotterdamse huisarts en praktijkdocent Jurgen Damen. "Het is tijd, Jurgen", zou de dader gezegd hebben, alvorens vijf keer gericht te schieten. De 43-jarige Damen overlijdt ter plekke. De politie is ondertussen met alle toeters en bellen uitgerukt en brengt een opsporingsbericht uit: "De dader is mogelijk op weg op een motorfiets. Hij draagt gevechtskleding, is lang, heeft zwart haar, is naar schatting midden 20, draagt een rugzak en headphone. Hij heeft een handvuurwapen." Even later wordt er een man aangehouden onder het helipad van het ziekenhuis.

Dader

De man is de 32-jarige Fouad L., geboren op 11 februari 1991, een NAFRI-Rotterdammer die knettergek is, zo bleek eerder al toen hij een van zijn konijnen sloopte en met een kruisboog een pijl door een duif joeg. De (later vermoorde) buurvrouw belde (meerdere keren) de politie en Fouad kreeg door de episodes met Flopsie het Konijn een taakstraf van 40 uur. Dat was trouwens niet de enige keer dat hij in aanraking kwam met de politie wegens dierenmishandeling: in 2018 schiet hij met zijn kruisboog op karpers (mensen met kruisbogen altijd losers), in januari van dit jaar staat hij voor de rechter omdat hij zijn puppy geschopt zou hebben. Voor het laatste feit sprak de rechter hem vrij. Ondertussen plaatst hij onder het pseudoniem MotorAnon, foto's van zijn motor na de klik, verhandelingen op 4Chan over hoe hij van de universiteit gepest werd gepest door z'n leraren. "Legit clairvoyant genius, bordering on predicting the future", zo omschrijft hij zichzelf, een genie. Met niet alleen een kronkel in zijn kop, maar kennelijk ook met een jeugdtrauma: "But I was extremely traumatized at age 5 when I realized I didnt have a dad because my mom divorced him to marry a drug dealer."

Door de dierenmishandelingen trok het Openbaar Ministerie middels een brief aan de bel bij het Erasmus MC. "Het is het OM bekend dat het EMC voornemens is [Fouad] diens basisartsdiploma toe te kennen." En daarop volgt een waslijst aan waarschuwingen en maren. Over de veroordeling, maar ook over de geestelijke gesteldheid van de student: huis in onleefbare staat, in de woning liggen overal uitwerpselen van dieren, vertoont zorgwekkend gedrag, ligt naakt in stapel bladeren in tuin, schreeuwt, psychotisch gedrag, alcoholverslaving, depressie, asperger, enzovoorts. Dus het OM waarschúwt instanties voor een knettergekke idioot, maar houdt 'm niet van de straat. Hij kreeg in 2021 zelfs z'n andere konijnen terug, nadat hij Flopsie had gesloopt. Tsja.

Op 4Chan schept hij op over z'n alcoholgebruik (schuld van de uni) en z'n asperger (normies haten mij). De brief van het OM aan het EMC kwakt-ie ook gewoon op het forum. En dan trekken wij de laatste lijntjes wel: Fouad wordt van de opleiding gekieperd, is naar eigen zeggen (noodgedwongen) NEET, internettaal voor 'not in education, employment or training', en neemt met z'n gestoorde kop wraak op de vrouw die hem heeft 'aangegeven' bij de politie en een docent die hij niet mocht.

De motor van 4Channer MotorAnon

De motor voor de deur

De persfoto

Brief OM aan EMC