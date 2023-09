Onrust in Rotterdam waar de schietpartijen elkaar in rap tempo opvolgen. Een schietpartij in een woning aan het Heiman Dullaertplein en geknal in een leslokaal van het Erasmus MC zouden met elkaar verband houden en de politie is op jacht naar de nog voortvluchtige dader. Momenteel wordt er gesproken over twee gewonden en één van de slachtoffers zou een docente van de Erasmus MC zijn, zo melden getuigen aan Rijnmond. In de woning aan het plein is tevens een grote uitslaande brand uitgebroken. Omdat de dader zich mogelijk nog in het universitair medisch centrum zou bevinden, is een arrestatieteam met kogelwerende vesten en getrokken pistolen het gebouw binnengestormd. Aan de andere kant bracht de politie een bericht naar buiten dat juist suggereert dat de dader is gevlucht. "Dader is mogelijk op weg op motorfiets. Draagt gevechtskleding,is lang, zwart haar, midden 20, rugzak en headphone, met handvuurwapen. Ziet u hem. Bel 112!", aldus de nog zoekende dienders.

UPDATE: De politie weet nog niet of hij binnen is of wist te ontkomen.

UPDATE: Rijnmond heeft een live camera op locatie.

UPDATE: Oproep: Kom niet ramptoeristen bij beide locaties.

UPDATE: Een verdachte opgepakt, niet bekend of het om de schutter gaat

UPDATE: Foto (zie hieronder) toont dat er ook brand woedde in het Erasmus MC.

UPDATE: De ingang van het Erasmus MC is momenteel afgesloten

UPDATE: Buren melden aan het AD dat de dader de man van de neergeschoten docente is

UPDATE: Veiligheidsregio meldt twee gewonden in de woning en één gewonde in Erasmus MC

UPDATE: Gommers was erbij!

UPDATE: Dader had mogelijk molotovcocktails

UPDATE: Brand in woning onder controle.

UPDATE: Rijnmond meldt dat bij de woning een man is overleden.

UPDATE: Dader aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Rotterdam.

UPDATE: Politie: Mogelijk heeft hij onderweg ook nog slachtoffers gemaakt. Dat wordt nu onderzocht. Erasmus MC wordt ontruimd vanwege de brand die nog niet geblust is.

Brand in EMC

Verdachte opgepakt

Video arrestatie

Dit oogt inderdaad als een molotov-effect