Hee kijk nou een bericht op 4chan van 5 augustus van een gefrustreerde student Medicijnen ("legit clairvoyant genius, bordering on predicting the future" volgens zichzelf) die zijn konijn heeft mishandeld en is opgepakt omdat hij ook zijn honden iets heeft aangedaan. Dat komt nogal overheen met de informatie uit dit Rijmond-bericht dat de doodgeschoten buurvrouw van de dader meerdere keren aangifte had gedaan (zie dit rechtbankverslag in het AD over een 30-jarige student twee jaar geleden) en de bevestiging tijdens de persconferentie dat de verdachte is veroordeeld voor dierenmishandeling.

"become a raging alcoholic every time they suspend me

>in a blackout drunk stupor I torture one of my rabbits in my own garden and get convicted for it due to a coalburner videotaping it

>allegedly kick my annoying puppy dog in garden, police raid my home SWAT style like I killed someone"

De schrijver van dit bericht was dus iemand die volgens zichzelf briljant was, Asperger had, en meende dat de hele wereld tegen hem was. Hij eindigt met de conclusie "death to normies". Ook nog allerlei anti-semitische drek en racistische taal (van hemzelf) in de comments. Dood en dood-ziek.

UPDATE - Gebruiker zette brieven online

Ziek