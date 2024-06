Het ging mis op de parkeerplaats van een zalencentrum in Amsterdam Sloterdijk, waar Bigidagoe en consorten en Shairone S. en consorten beiden een feest bijwoonden. De aanleiding voor de schietpartij blijkt een sierraad te zijn. "Er ontstond een opstootje, wat volgens een langslopende getuige ging over een ketting. Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte een ketting om zijn hals draagt en die vervolgens onder zijn shirt stopt. Daarna geeft hij de ketting aan iemand anders."

Shairone S., het 20-jarige knaapje dat verdacht wordt van het doodschieten van de 26-jarige Denzel Silos, AKA Bigidagoe , stond vandaag voor de rechter . Ondanks dat een liquidatie niet totaal onverwacht kwam, gezien de nevenfuncties van de rapper, waren de kogels niet voor hem bedoeld. "Silos, die onderdeel was de beruchte rapformatie Zone6 uit Holendrecht, zou voor iemand hebben gestaan voor wie de kogels eigenlijk bedoeld waren."

Alsof het allemaal nog niet triest genoeg was. 26 jaar oud, sterven vanwege een ketting. Nou hadden Bigidagoe en zijn vriendjes wel vaker gedoe om een ketting. In 2021 ontketende (haha, red.) zich al een net-niet-gangwar tussen Zone6 (met Bigidagoe en JoeyAK) en rapper Chivv en zijn gevolg. Aanleiding was toen het stelen van een ketting uit de studio van Chivv door Zone6. U mag dit allemaal vergeten.

Zowel de beef tussen Chivv en Zone6 als de dood van Bigidagoe leidden niet tot een bendeoorlog in Amsterdam Zuid-Oost, waarvoor in beide gevallen wel gevreesd werd. Afgezien van een paar explosies, inclusief de letters "WAR" in graffiti op een van de plaatsen delict, bleef het grote geweld uit. Wat wel overblijft: een paar gouden kettingen, wat matige tracks en een rouwende moeder.