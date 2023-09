Eén letter, groot verschil. Columniseren en meedoen aan verkiezingen schuurt dus NRC's Rosanne Hertzberger die onlangs een nieuw sociaal contract tekende bij Pieter Omtzigts NSC, leverde vandaag haar laatste bijdrage in bij de courant. In dit Me, myself and I (70x) verhaal staat ook nog iets interessants: "In juni ging ik op snuffelstage bij de eenmansfractie van Pieter Omtzigt. Even rustig de sfeer proeven in Den Haag, kijken of het iets voor mij was. Het beviel me zeer. De bevlogenheid van de mensen, de urgentie van de voorliggende problematiek, maar vooral dat je er daadwerkelijk in de positie verkeert om Nederland ten goede te veranderen. Ik zag Pieter op een dinsdagmiddag aan een tafeltje zich door een grote stapel moties worstelen. Sommige waren simpel, een duidelijk voor of tegen, maar ook op de grote politieke dilemma’s moest telkens weer een beslissing komen. Ik had behoefte aan die rol met een veel grotere verantwoordelijkheid. En ik wilde me aansluiten bij het nieuwe morele leiderschap van Pieter en net zo’n vasthoudend, inhoudelijk en nerderig Kamerlid worden als hij. Die nieuwe rol komt mogelijk sneller dan ik dacht. Niet in 2025, maar dit jaar al. Ik solliciteerde en kreeg plek 17 aangeboden op de lijst. Er is een gerede kans dat ik na de verkiezingen Tweede Kamerlid ben." Pieter Omtzigt zou nu zeggen: "De tijdlijn, voorzitter!"

Die snuffelstage in juni is dus 13 columns geleden. Ergens in die periode besloot ze dat ze 'net zo’n vasthoudend, inhoudelijk en nerderig Kamerlid' wilde worden als Omtzigt en te solliciteren. Het kabinet viel op vrijdag 7 juli, dat is tien columns geleden. Hertzberger levert jaarlijks een kleine 50 columns aan de courant, de volgende verkiezingen zouden eigenlijk op woensdag 19 maart 2025 plaatsvinden. Benieuwd wanneer ze in dat geval krant & lezer had ingelicht over haar verbintenis met Omtzigt.

