We moeten kennelijk eerst door het zuur.

Het zou mooi zijn (utopie) dat al die linkse eisen per direct werden ingewilligd. Oké, we stoppen met die "subsidies". Gevolg, onbetaalbare prijzen voor benzine en energie. We sluiten Tata steel. Duizenden werklozen erbij en het staal voor de gewenste windmolens halen we met stinkdiesel schepen uit India. Rabobank stopt per direct met financieren boerenbedrijven. 95 procentvan de boeren failliet. Kunnen we ons voedsel duurder en milieuonvriendelijker geproduceerd uit andere landen halen; uiteraard aangevoerd in dieselvrachtwagens, vliegtuigen of grote dieselschepen. We stoppen met woningbouw, want stikstof, lawaai, korenwolf (kies uw linkse stokpaardje). Ben je oud en heb je een huis heb je geluk, ben je jong en woningzoekend heb je pech. Zet de grenzen wijd open en geef elke gelukzoeker gelijk een uitkering. Bezuinig daarnaast gelijk op de politie en leger (nazi's en fascisten), en het wordt echt gezellig op straat. Belast iedereen met een vermogen boven de miljoen tot 90 procent; de rijken vertrekken, wat weer mooie huizen voor eerdergenoemde nieuwkomers oplevert.

Zin an de nieuwe middeleeuwen! Het zal tijdelijk chaos, anarchie en een uittocht opleveren, maar met de overblijvers kunnen we dan opnieuw beginnen.