De instroom is momenteel tot > 250 per dag ( ), waarvan alsmaar meer alleenstaande minderjarigen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië die onder huidige regelgeving en zienswijze ( NL) bijna allemaal in aanmerking komen voor asiel ( 5 jr) met daarmee ook recht de hele (niet zelden omvangrijke) familie na te laten reizen. Nederland met zijn ongekende welvaart en zeer gunstige regelgeving wordt steeds meer een hotspot. ‘Asiel’ is een vehikel voor emigratie, daar wil men best wat risico’s voor nemen en in investeren. De praktijk bewijst dat het zich bijna altijd uitbetaalt. Ik maak me sterk dat als er enkel de mogelijkheid zou zijn, of de kans daarop heel groot, ‘asiel’ aan te vragen in pak ‘m beet Roemenië, Bulgarije of zelfs een land als Portugal, dan de (over)grote meerderheid niet zou zijn afgereisd etc. ‘Asiel’ is niet meer wat het geweest is en feitelijk voor opgetuigd, maar dat lijkt hier niet of maar heel langzaam door te dringen. We worden ‘gepiepeld’ en de politiek staat erbij en kijkt ernaar ( al jaren ..). Dit schreeuwt om aanpassen van beleid, maar gezien huidige politieke constellatie met val kabinet, verkiezingen, kabinetsvorming etc. is dat niet binnen afzienbare termijn te verwachten. Dan zijn we zo al weer 50-100.00 nieuwkomers ( incl gezinsher. en volgmigratie etc) verder ..