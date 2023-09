Goh wat zijn ze blij in Amsterdam dat het over Ajax gaat terwijl ze in Rotterdam en Eindhoven de Champions League-miljoenen op de bankrekening stapelen. U weet: de (succesvolle) directeur van Ajax stuurde z'n fotootjes van z'n doelpaal naar vrouwelijke medewerkers, de nieuwe baas werd een Duitser die na een paar keer doorklikken op transfermarkt.de de halve Big Bazar voor voetballers leegkocht (en daarbij ook nog even in zijn eigen winkel snuffelde) en de trainer, een geinig kereltje dat het leuk deed op de PABO en bij Sparta Rotterdam, kan niet met die gozer door een deur. Een plezier dat ze hebben dat hun club miljoenen over de balk heeft geflikkerd en de komende drie jaar geen deuk in een pakje boter trapt! En terwijl het ook vanavond weer over Ajax mag gaan speelt PSV in de Champions League, in het majestueuze Emirates Stadium, tegen de Engelse grootmacht Arsenal. PSV speelt verdorie best lekker dus dat wordt gewoon 1-1. Noano 7K op je feestje!

UPDATE 8' - 1-0 Saka

UPDATE 20' - 2-0 Trossard, PSV wordt overhoop gespeeld, GeenStijl had het op prachtige wijze fout

UPDATE 38' - 3-0 Gabriel Jesus, we gaan maar ff andere dingen doen