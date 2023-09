Kom op zeg, toen wij dertien jaar waren lagen we te gamen op de bank, droomden we van zoenen achter het fietsenhok met het mooiste meisje van de klas en vonden we het al spannend als we van een grote broer een biertje kregen tijdens het dorpsfeest. Niet in Amsterdam waar ze op die leeftijd blijkbaar al roven, mishandelen en doden. De politie heeft twee jongens van 13 (!) en 15 (!) jaar aangehouden voor de dood van een 42-jarige man op het NDSM-Plein in Amsterdam-Noord. Die werd daar op 27 augustus zwaargewond en met een straattegel op zijn hoofd aangetroffen, of zoals Het Parool schrijft: "onder verdachte omstandigheden", en overleed een paar dagen later. Nu zou dat op zichzelf een gevalletje zelfverdediging kunnen zijn, ware het niet dat deze ambitieuze babyboefjes ook verdacht worden van twee straatroven, mogelijk meer overvallen en de diefstal van een regenboogvlag. "Deze vlag werd in de brand gestoken en in een vuilcontainer gestopt. De jongens worden daarmee verdacht van groepsbelediging, diefstal, vernieling en brandstichting." Indrukwekkende (maar nog onbewezen) cv's voor deze ""jongeren"" in de begindagen van hun criminele carrière. Daar gaan we ongetwijfeld nog veel van horen. Wat een gaaf land.