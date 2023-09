We zijn niet altijd even positief over 'de trein' maar vandaag voor de verandering wel. Dit is toch GRUWELIJK. Ja, graffiti op treinen kost Nederland jaarlijks miljoenen, maar in deze trein - de schrik van de twaalf provinciën - wil je toch sterven. Niet van die laffe en pislelijke tags zoals in dat treinstel ervoor. All aboard? The Grave Train!