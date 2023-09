Ophef in de meubelfolder, vandaag de vlucht naar voren van D66. De kandidatenlijst. Mag u zelf uitzoeken wie zo enorm boos en teleurgesteld is op zijn/haar/hun/het/hunnie plek. Jetten (1) en Paternotte (2) niet, want de Gebroeders Charisma hebben de lijst zelf in elkaar gestampt. Met 7 (Maurice) tot 10 (EenVandaag) zeteltjes in de peilingen wordt het spannend zo vanaf Mpanzu Dinges, onze favoriet. Journalistiek probeersel Yesim Candan (ex-CDA) staat op 11, de uitermate vervelende Tjeerd de Groot op een vooralsnog vrij kansloze 12. Alles daaronder is onverkiesbaar, zoals Lisa van Ginneken (21) en de oerdomme Fonda Sahla (24). Prof. Waling: "Met zowel Van Ginneken als Sahla op een (wrs.) onverkiesbare plaats (lager dan 20), maakt D66 een duidelijke keuze weg van de identiteitspolitiek." Lol.

