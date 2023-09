Hoezo, is Nederland veiliger dan Frankrijk?

Of zijn de uitkeringen hier hoger?

Wat zegt de fopwetenschap eigenlijk over "aanzuigende werking"?

In feite is dit een hele duidelijke zaak;

- hij is uitgeprocedeerd;

- hij moet hier dus weg;

- hij hoeft niet eens terug naar schijthol Soedan;

- maar mag naar Franrijk om daar een schijthol van te maken.

=> Waarom lukt het niet de wet te handhaven?

Het kan nog veel gekker overigens.

- Burgemeester Marcouch probeerde ooit om 2 draaideurcriminelen (!) zonder Nederlands paspoort (!) uit te zetten. Dat mislukte omdat de rechter vond dat beide twintigers hier al 6 jaar woonden, en *dus* niet meer in hun thuisland Marokko zouden kunnen aarden... Alsof dat waar zou zijn (nee), en alsof dat ons probleem zou moeten zijn!

- We lazen hier ook al eens over een Afghaan die een gehandicapte vrouw had misbruikt, maar een fopstraf kreeg "om uitzetting te voorkomen". Alsof er iets mis zou zijn met het uitzetten van bijstandstrekkende verkrachters, of andere geweldplegers!

Als er in dit soort overduidelijke zaken al niet doeltreffend kan worden opgetreden dan duurt het echt geen 30 jaar meer voor Nederland een gewelddadig derde wereldland is. Nog los van wel of geen strafblad; we kunnen niet elke Soedanees die in NL wil wonen opvangen.

Punt.

Pakweg 6,5 miljard mensen op deze planeet zouden hier graag een gratis huis en uitkering aanvragen, maar dat is niet haalbaar.

En dus moeten we naar een overheid die de wet durft handhaven. Niet allen tegenover belasting betalende Nederlanders; maar óók naar op de bonnefooi hierheen gereisde uitkeringszoekers. Het is gekmakend dat onze veel te grote overheid niet in staat is tot de simpelste taken. Dat zal deels te maken hebben met de goed gesubsidieerde weg-met-ons lobby. Maar er zijn ook veel teveel ambtenaren met een kinderlijk naïeve inborst. Die geen "nee" durven zeggen tegen vreemde volwassenen.