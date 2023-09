We werden gekneveld in een vat Paturain gekieperd door het geweld van de voormalige Fransen uit de voormalige Franse kolonie Frankrijk (4-0, Manvis miste nog een pingel) en tegen het armetierige Gibraltar (niveau vv Oeken) konden we het niet goed doen en werd het slechts 3-0. MAAR. Er waait een frisse wind bij Oranje. Flekken kan aardig keepen, Renpaard mag lekker langs de lijn racen, Van Dijk kan heus wel verdedigen (althans, dat heeft-ie vroeger weleens laten zien), Aké is een wereldtopper, Frenkie steekt in supervorm, Veerman prima, Reijnders (?) speelt plots bij AC Milan, Xavi Simons met z'n verongelijkte kop wordt ook hartstikke goed, Gakpo komt er wel, Malen is helemaal opgeleefd in Dortmund en Noa 'wollah' Lang is - als-ie z'n dag heeft - niet te stoppen. Omdat Frankrijk als eerste gaat eindigen in kwalificatiegroep B móet er vanavond gewonnen worden van de fetavreters uit Griekenland, de concurrent om plek twee. Beste spelers van de Grieken: Tzatziki (keeper), Moussaka (verdediger), Gyros (middenvelder) en Griekse salade (spits). O ja, en Assimarakis natuurlijk. Hup Holland, live NPO3.

UPDATE - BLIND & WEGHORST in de basis

UPDATE 16' - DIRONOOOOOO 1-0

UPDATE 30' - GAKPOOOOOO 2-0 (prima aanvalssessie boys)

UPDATE 38' - BEP WEGHORST 3-0



UPDATE EINDE - 3-0

