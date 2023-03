NU LIVE. De bibberploeg van Ronald Koeman die met poep in de broek van de mat werd geveegd door Frankrijk mag nu verder aanklooien tegen een tegenstander van het niveau Kenneth Taylor. Gibraltar. Het is niet eens een land. Het is een rots met een voetbalstadion. De nummer 200 op de Corruptieranglijst van wereldvoetbalbond FIFA. Slechts 11 voetbalploegen die nóg kutter zijn dan Gibraltar: Eritrea, Aruba, Bahamas, Somalië, Guam, Turks- en Caicoseilanden, Sri Lanka, Amerikaanse Maagdeneilanden, Britse Maagdeneilanden, Anguilla en San Marino. Dus dat zal wel een kansloze 4-0 overwinning worden, en dan zitten we straks allemaal met chagrijn op de bank. Laten we zo min mogelijk voetbal in de ploeg brengen. Alle ballen hoog op Weghorst!

1-0 Manvis "23

WISSEL: Malen voor Berghuis, Gakpo voor Wijnaldum

2-0 Aké "50

ROOD voor Walker na enkeltrap op Wieffer

3-0 Aké "82

Eindstand: OEI

Wieffer Hooligans